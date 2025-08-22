Il successo dell’horror che cambia. Ironico, metaforico e vincente

In un’estate cinematografica rassicurante, fatta di sequel (Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, Jurassic World) e di storie di famosissimi eroi dei fumetti (Superman, I Fantastici Quattro) arriva un film misterioso a rompere ogni equilibrio e portare migliaia di italiani al cinema grazie al passaparola. Si tratta di Weapons, l’horror di Zach Cregger, uscito nelle sale lo scorso 6 agosto e arrivato saldamente al primo posto del box office, con oltre un milione e 180 mila euro incassati solo nella prima settimana.

Un horror di atmosfera, che – senza rivelare troppi dettagli del finale – intreccia thriller e sovrannaturale. Racconta la sparizione improvvisa di un’intera classe di bambini, tranne uno, Alex, e le successive indagini sul Male che ha colpito la piccola città di Maybrook.

La narrazione non lineare, che viaggia avanti e indietro nel tempo per mostrare diversi punti di vista, aiuta a creare la particolare tensione di Weapons, ambigua e terrificante. L’immagine dei bambini, attratti nella notte da qualcosa di ignoto, come un invisibile pifferaio magico, è destabilizzante e stranamente familiare.

La loro posizione a braccia tese, dietro il corpo, ricorda la fuga della piccola “Napalm girl“ in una celebre fotografia della guerra in Vietnam, eppure niente di ciò che mostra Cregger in Weapons è politico. Non lo è nemmeno il titolo, che il regista preferisce non spiegare ma che evoca i molti modi in cui è possibile soggiogare una comunità, usarla come arma (weapon, appunto).

Cregger, in fondo, è un giovane regista che proviene dalla stand up comedy e la sua svolta nel genere horror, da sempre il più intriso di metafore sociali, ha una matrice più estetica che politica.

Al contrario di un altro comico che ha rivoluzionato il cosiddetto “elevated horror“ nell’ultimo decennio, ovvero Jordan Peele (Scappa - Get Out). Peele, a differenza di Cregger, usa le sue storie per ribaltare canoni dell’horror, attraverso lo sguardo dei personaggi di solito meno rappresentati, i personaggi neri. Non solo. Attingendo alla già di per sé violenta storia statunitense, ha trasformato in arte, ironica e terrificante, la condizione afroamericana.

È impossibile, perciò, non chiedersi come sarebbe stato Weapons se il regista e produttore fosse riuscito ad aggiudicarsi la sceneggiatura di Cregger nell’asta vinta poi da Warner Bros. Si sa solo che Peele, per questa “sconfitta“, ha stracciato il contratto con i suoi due storici manager Joel Zadak e Peter Principato.

In un 2025 ricchissimo di horror, con oltre 120 titoli già usciti o in uscita nei mercati principali, Peele però torna in veste di produttore nell’horror sportivo Him, diretto da Justin Tipping, una discesa nell’ossessione psicotica e cruenta di un giovane campione di football. Uscirà il prossimo 2 ottobre e già si prospetta inquietante quanto basta a generare un certo dibattito. Così come il Frankenstein di Guillermo Del Toro, in concorso a Venezia.

Nel panorama horror dell’anno, tuttavia, non sono mancati titoli più leggeri e ironici, come Death of a Unicorn con Jenna Ortega o immortali zombie movie come l’attesissimo sequel 28 anni dopo di Danny Boyle, che non ha nascosto affatto i traumi della Brexit e della post-pandemia.

L’unico grande horror, sopra ogni altro nel 2025, resta però la colossale opera di Ryan Coogler, I peccatori (Sinners). Un film musicale, imperniato sul blues come elemento culturale e narrativo, capace di cucire insieme il sarcro e il profano, il diavolo e la ricerca di dio, tutto attraverso una costruzione stilistica impressionante, con riprese in Imax 70 mm, e il vampirismo come metafora di una società che si nutre delle risorse e dell’energia degli emarginati, delle vittime della storia.

Vittime che, almeno sullo schermo, trovano un modo letteralmente spettacolare per vendicarsi. Una lezione di cinema (e di umanità) che ha già lasciato per sempre il segno nell’evoluzione horror contemporanea.