‘Il ragazzo e l'airone’ di Hayao Miyazaki: trama, curiosità e data di uscita in Italia

Secondo alcuni potrebbe potenzialmente essere l’ultimo film di Hayao Miyazaki. Secondo altri invece il maestro dell’anime giapponese non ci abbandonerà poi così presto come potremmo pensare. Qualunque sia la verità, è indubbio che ‘Il ragazzo e l’airone’ sia sulla carta il film d’animazione più atteso del 2024, e questo con buona pace della Disney. Vediamo dunque insieme tutto quello che c’è da sapere sulla nuova opera del maestro fondatore dello Studio Ghibli, comprese le curiosità sulla trama e la sua genesi.

La trama de Il ragazzo e l’Airone di Miyazaki

La nuova pellicola di Miyazaki prende ispirazione dal romanzo ‘E voi come vivrete?’, libro pubblicato dell’autore giapponese Genzaburo Yoshino nel 1937. Al centro della vicenda troviamo il giovane Mahito (il nome in giapponese significa “persona onesta”) che rimasto orfano della madre dopo i bombardamenti di Tokyo durante la Seconda Guerra Mondiale fugge con il padre e la sua nuova compagna in campagna. La donna è la sorella della defunta moglie, Natsuko, incinta di un bambino. Nel giardino della nuova casa dove è andato ad abitare, Mahito incontra un airone misterioso, che gli fa da guida per un viaggio fantastico e ricco di emozioni. Il volatile porterà in modo particolare il ragazzo verso una torre misteriosa, la porta attraverso la quale è possibile passare in un mondo incantato. Qui, il protagonista della storia si ritrova davanti sia personaggi carini e gentili (o “kawaii” nella terminologia giapponese) sia creature malvagie e prive di scrupoli. Anche Natsuko, la nuova moglie del padre di Mahito, finisce per entrare nella porta misteriosa all’interno della torre: il giovane si ritrova così costretto ad imbarcarsi in un viaggio pieno di pericoli per recuperare la donna e per riportarla a casa.

Le curiosità

Secondo quanto dichiarato dal regista stesso, il film è di fatto una sorta di testamento artistico, nonché un importante regalo per le future generazioni di animatori e per il suo adorato nipote. Alla luce dei fatti, e a meno di colpi di scena clamorosi, dovrebbe essere proprio questo il film con cui Miyazaki ha deciso di abbandonare (questa volta per sempre) le scene cinematografiche. Forse anche per rendere la pellicola più speciale di altre prodotte in precedenza, il regista e animatore ha deciso di lanciare il suo progetto un po’ a sorpresa, saltando a pie’ pari la classica fase della promozione sui media. Prima che il film uscisse in anteprima in Giappone (lo scorso 14 luglio 2023) non c’era infatti stato alcun trailer, né era stata rilasciata alcuna intervista. Ad anticipare l’arrivo del progetto, invero, erano stati soltanto alcuni poster appesi qua e là nella stessa Tokyo. Per l’occasione, per il resto, il regista ha deciso di affidarsi ad un cast di doppiatori d’eccezione, con il quale ha in realtà già lavorato in diverse occasioni in precedenza: tra gli attori che hanno prestato la loro voce nella versione originale troviamo per esempio Ko Shibasaki, Aimyon, Yoshiro Kimura, Takuya Kimura, Kaoru Kobayashi, Shinobu Otake, Masaki Suda e Soma Santoki. La colonna sonora è stata curata da Joe Hisaishi, a sua volta collaboratore di vecchia data del regista.

Quando esce il film in Italia?

La data di uscita nelle sale italiane de ‘Il ragazzo e l’airone’ è stata annunciata solo pochissimi giorni fa: il giorno da segnare a calendario è dunque il 1° gennaio 2024. La pellicola sarà distribuita nel nostro Paese da Lucky Red.