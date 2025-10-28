"Il più bello del mondo". Addio a Björn Andrésen,. Tadzio in “Morte a Venezia“

Era Tadzio di Morte a Venezia. Il volto botticelliano, con i capelli lunghi, biondi, sciolti sulle spalle: gli occhi grigi, "color dell’acqua", che avevano colpito Visconti. E che facevano innamorare, nel film, il compositore Gustav von Aschenbach, interpretato da Dirk Bogarde. Che lo guardava e si dannava l’anima, nello struggimento, nel desiderio inconfessato. Era "il ragazzo più bello del mondo", nella defizione di Visconti. Ma, negli ultimi anni, era come scomparso al mondo. E le rare immagini che lo ritraggono ci mostrano un uomo scheletrico, ancora bello, forse. Ma con i segni del tempo, e del dolore, addosso. I capelli grigi lunghissimi, una barba folta e incolta, da fachiro indiano, o da Gandalf. E uno sguardo che sembra fisso su qualcosa di perduto, di irrimediabile.

È scomparso ieri, a settant’anni, Björn Andrésen, la cui esistenza è stata illuminata – e schiacciata – da quel film, Morte a Venezia. Uno dei film più belli e struggenti di Luchino Visconti; ma anche il film che lo ha condannato a essere, per sempre, "il ragazzo più bello del mondo". Era il 1971. Luchino Visconti, regista già entrato nella leggenda – con Ossessione, Bellissima, Il Gattopardo, Rocco e i suoi fratelli – mette mano al romanzo di Thomas Mann.

E per raccontare lo struggimento del protagonista davanti alla bellezza misteriosa e androgina di un adolescente polacco, deve scegliere l’interprete giusto. Va in Ungheria, in Norvegia, in Svezia. Alla fine, trova un ragazzino di quindici anni, alto, magro, composto, elegante. Bellissimo. Decide subito che Tadzio sarà lui.

Il resto è storia. Nelle immagini del film, il protagonista Dirk Bogarde, compositore di mezz’età in vacanza all’hotel Des Bains del Lido di Venezia, è irresistibilmente abbagliato dalla bellezza distante, remota, irraggiungibile del ragazzo. E fra le musiche di Gustav Mahler e le inquadrature struggenti della spiaggia, si dipana un film che diviene direttamente mito. Il successo è enorme, il festival di Cannes lo sancisce. Il ragazzo viene celebrato, fotografato, intervistato, finisce sulle copertine dei giornali. Diviene un’icona, una star mondiale. Per Björn, apppena sedicenne, sarà la fortuna e insieme la sua condanna.

Il film gli lascia addosso l’etichetta di icona gay: un’etichetta che lui respinge. Quando Luchino Visconti, a Parigi, lo trascina in un bar frequentato da omosessuali, ricevendo attenzioni indesiderate, ricorda l’esperienza come "un inferno". Nei film successivi, rifiuta con decisione ogni parte dalle vaghe connotazioni queer. Era stata un inferno anche la sua vita. Nato a Stoccolma nel gennaio 1955, non aveva mai conosciuto il padre. E quando lui aveva appena dieci anni, arrivano due poliziotti alla porta di casa, a notificargli che la madre si è suicidata. Vive con i nonni, e a quindici anni è già fotomodello e attore: prende parte, nel 1970, al film d’esordio di Roy Andersson, A Swedish Love Story. Poi arriva Visconti.

Lui, in realtà, preferiva la musica. Intraprende con un suo gruppo una tournée in Giappone, dove riceve un’accoglienza degna dei Beatles. E la fumettista Riyoko Ikeda si ispira a lui per disegnare Lady Oscar, protagonista del manga omonimo. Pochi gli altri film memorabili. Solo nel 2019, il regista Ari Aster – quello di Eddington – lo sceglie per l’horror Midsommar.

Anche la sua vita privata ha in serbo, per lui, dei dolori lancinanti. Nel 1983 si sposa con la poetessa Susanna Roman: ma uno dei due figli, Elvin, muore a nove mesi, per la sindrome da morte improvvisa. Björn entra in un abisso di depressione e abuso di alcol. Lo ritrovano, nel 2021, i due registi Kristina Lidström e Kristian Petri, che raccolgono la sua storia nel documentario Il ragazzo più bello del mondo.

Fra interviste alla figlia Robine e immagini di lui, scheletrico, in piscina, il film – presentato al Sundance del 2021 – ci mostra la realtà di una persona tormentata, divorata dalla sofferenza. Provocata, almeno in parte, da quel successo troppo grande, troppo improvviso, troppo precoce. Il suo aspetto, da androgino efebo botticelliano, a metà strada fra la Venere e un cherubino, era diventato quello di un homeless con la giacca di pelle, tutto pelle, ossa e ricordi amari.