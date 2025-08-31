Il mostro di Venezia. La versione di del Toro:: "Il mio Frankenstein contro la disumanità"

"Come mi sento? Sono in uno stato di depressione post partum..." Guillermo del Toro è effettivamente pallidissimo, sembra sfinito, ma raggiante, mentre presenta alla stampa Frankenstein, il film che desiderava fare da tutta la vita. Presentato in concorso, in prima mondiale, ieri a Venezia, Frankenstein ha un cast stellare che va da Oscar Isaac a Jacob Elordi, da Christoph Waltz a Mia Goth. "Ero ossessionato dall’idea di girare un film su Franckenstein da quando avevo sette anni", dice il regista messicano, che nel 2017 ha vinto il Leone d’oro con La forma dell’acqua, per poi arrivare a vincere l’Oscar come miglior regista e quello per il miglior film. Nel 2023, avrebbe fatto il bis con l’Oscar al miglior film d’animazione per Pinocchio. Al tavolo, insieme ad Oscar Isaac e al resto del cast, il regista messicano, 60 anni, parla anche di intelligenza artificiale, di religione e dei veri mostri della società odierna. Ma soprattutto parla della sua ossessione per Frankenstein: "Sono cresciuto nella religione cattolica, ma non capivo che aspetto avesse un santo o un messia – dice – Poi, quando ho visto Boris Karloff sullo schermo – si riferisce al Frankenstein del 1931, in cui Boris Karloff impersonava la creatura mostruosa, ndr – ho capito che aspetto avesse un santo, o un Messia".

La storia, tratta dal romanzo del 1818 di Mary Shelley, è quella di un brillante scienziato – interpretato da Oscar Isaac – che dà vita a una creatura il cui corpo è composto da pezzi di cadaveri. Una creatura che prende vita, e che ha una forza mostruosa. "Non riesco a credere che siamo arrivati qui – dice Isaac – Da quando, due anni fa, eravamo a tavola con Guillermo a parlare delle nostre vite, dei nostri genitori, e sentirlo dire: “Voglio che tu sia Victor“. Guillermo mi ha detto: ho preparato questo banchetto per te, devi solo presentarti e mangiare. È stata una fusione, fra noi. Mi sono affidato a Guillermo, e ci siamo buttati insieme giù nel pozzo". "Il romanzo – aggiunge l’attore – è un classico della letteratura scritto da una ragazza inglese di 19 anni, un testo autobiografico e cupo. Io non lo volevo interpretare con reverenza, ma con un senso di urgenza, di necessità. Si può rifare la stessa canzone facendola diventare nuova, come Joe Cocker quando dà nuovo significato a una canzone dei Beatles", dice, riferendosi a With a Little Help from my Friends.

Riguardo a Netflix – che produce il film – del Toro dice: "Sono felice di agganciare un’audience di trecento milioni di persone nel mondo". E torna a parlare di questo sogno che, dopo anni, diventa realtà. "Ho l’impressione che tutto quello che ho fatto fino a ora sia un cammino di apprendistato per arrivare a fare questo film, un percorso di avvicinamento. E sono contento di non aver fatto questo film prima: perché sono diventato padre, nel frattempo. E Frankenstein è un film su un rapporto fra padre e figlio, anzi fra due padri e due figli". Si riferisce al padre violento e severo dello scienziato, e anche allo scienziato come “padre“ della creatura mostruosa. "Avevo un’ambizione quasi da opera lirica – prosegue del Toro – Per questo ho voluto usare pochissime immagini ricreate al computer e ho preferito girare in scenografie naturali. Anche gli attori, quando interagiscono con un ambiente vero invece che con uno schermo verde vuoto, forniscono performance migliori". Gli fa eco il musicista Alexandre Desplat, autore della colonna sonora: "Quando si pensa a Frankenstein, si pensa a un film dell’orrore: ma questo film parla di amore. Ho cercato di comporre una partitura che evocasse il XIX secolo, ma che fosse anche contemporanea".

Un film su un mostro, di questi tempi. Ha riferimenti alla realtà? "Viviamo in tempi mostruosi, in tempi di terrore e di intimidazioni. La risposta è nel perdono e nell’amore. Il perdono è l’inizio della costruzione di una pace", dice Guillermo del Toro. I veri mostri di oggi, per il regista "li vedi in giacca a cravatta. Chi è pronto a disumanizzarci per un’idea, un obiettivo che non ha nessun valore". Il suo Frankenstein ha dentro anche un profondo messaggio contro le guerre "come tutti i miei film", sottolinea. Gli chiedono, infine, se l’intelligenza artificiale non rappresenti il prossimo pericolo per l’umanità. "No, non mi spaventa l’intelligenza artificiale, ma la stupidità naturale, che qui abbonda".