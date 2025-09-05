Il “Mostro“ di Sollima: "A Firenze erano femminicidi. Una cultura che non cambia"

"Non credo ci sia nessuno a Firenze che oggi possa tremare". È così che Stefano Sollima risponde alla possibilità che ci siano ancora persone in vita coinvolte negli otto duplici omicidi che, tra il 1968 e il 1985, terrorizzarono la città e i suoi dintorni per mano del Mostro di Firenze. Una vicenda giudiziaria, ancora in corso, fatta di innumerevoli piste e sospetti che il regista ha raccontato ne Il Mostro. Una serie tv in quattro episodi, presentata fuori concorso a Venezia 82 che arriverà su Netflix il 22 ottobre, incentrata sulla prima indagine, nota come “pista sarda“. "Leggendo l’incredibile quantità di materiali, atti giudiziari e processuali, c’era una sorta di peccato originale: la tesi. Come se ci fosse la realtà piegata dalle esigenze di voler dimostrare una teoria – spiega Sollima – Ci siamo posti il problema di come raccontare una storia complessa e ci è venuta l’idea di farlo abbracciando tutte le tesi".

Quella del Mostro di Firenze è una ferita ancora aperta, specie per i parenti delle vittime. "Abbiamo incontrato tutti, dal sostituto procuratore Silvia Della Monica a Natalino Mele, ma non loro perché ci sembrava di far rivivere inutilmente un dolore – dice il regista – La serie creerà una reazione e spero si riattivi l’opinione pubblica così come le procure. Ma il nostro intento è quello di ricordare una storia mai raccontata scientificamente attraverso i fatti".

Per farlo è stato chiamato il consulente storico Francesco Cappelletti. "È la prima volta nella mia vita che quando dirigo c’è qualcuno che mi spiega esattamente quello che dovrà succedere. È stato il custode della veridicità della messa in scena, senza imporre una visione che piegasse il nostro lavoro", sottolinea Sollima. "Sono diciassette anni che seguo questa storia, ma ci sono stati momenti che avevo abbondantemente sottovalutato a livello emotivo", spiega il “mostrologo“, termine di cui si dibatte molto negli ultimi anni. "Anche Mario Spezi, il primo giornalista a occuparsi di questa vicenda su La Nazione, si considerava tale". Ne Il Mostro, oltre alla minuziosa ricostruzione storica e giudiziaria, c’è anche un parallelo con il nostro presente che passa attraverso la violenza di genere.

"Negli omicidi l’obiettivo primario era la donna. L’uomo veniva eliminato in quanto ostacolo – sottolinea Sollima – Era ovvio che fosse una violenza di genere. Noi l’abbiamo resa più esplicita raccontando anche il contesto storico, culturale e antropologico degli anni ‘60 e ‘70. Potrebbe sembrare diverso oggi, ma da quello che vedo sui giornali forse il brodo culturale è rimasto quello. E tutte le persone che sono state sospettate e che mettiamo in scena nella loro vita commettevano violenza contro il femminile".

A quasi sessant’anni dal primo omicidio manca ancora un colpevole certo. "È un concorso di colpa, una concomitanza di cause – riflette il regista – Da una parte c’è stato un limite tecnologico, dall’altro un pregiudizio culturale che nelle primissime indagini ha portato fuori strada gli investigatori". "È un pasticciaccio rimediato nel modo migliore che però convince davvero poco – aggiunge Cappelletti – E forse è uno dei motivi per cui ancora oggi si continua a parlare del caso e ogni anno escono libri sulla vicenda. Proprio perché non c’è un colpevole convincente".