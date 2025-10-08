Il “Monster“ che assilla l’America. Ed Gein, serial killer da cinema e tv

"Non stiamo facendo un documentario, stiamo facendo un dipinto. Non avrei fatto questa serie se non fosse incredibilmente attuale". Parola di Ryan Murphy, re della serialità statunitense, tornato su Netflix con Monster: La storia di Ed Gein. Terzo capitolo della serie antologica che, dopo aver raccontato le gesta criminali di Jeffrey Dahmer e dei fratelli Menéndes, ci porta nel Wisconsin degli anni Cinquanta. È lì che il solitario Ed Gein nascondeva in casa parti di corpi femminili che uccideva per farne cimeli o manufatti.

"È interessante che in questo momento lo show sia più popolare di quando uscì Dahmer", continua lo showrunner. "Forse le persone stanno cercando un modo per esprimere e affrontare le loro ansie. Al centro della serie c’è sempre un commento sociale sui mali della società e il nocciolo di questo capitolo è la malattia mentale. L’obbligo della società di prendersi cura dei malati o di buttarli via. Se si guarda a Ed – continua Murphy – per molti aspetti era la persona prototipica che ora chiamiamo “incel“. Isolato, frustrato e con problemi con le donne. Non si tratta solo dei crimini, ma dell’argomento sociale".

A dare un volto a Gein uno straordinario Charlie Hunnam. "All’inizio mi sentivo distante, come se osservassi da dietro un vetro – afferma l’attore – È stato un processo lento, mi hanno aiutato molto le sue cartelle cliniche. Ho provato a capire perché ha fatto quello che ha fatto. Senza concentrarmi necessariamente sul cosa, ma cercando di capire l’uomo dietro il mostro". Un aspetto centrale della sua prova è il lavoro su corpo e voce, una "trasformazione alla Toro Scatenato" come la definisce Murphy. "È stato un processo amorfo. Trovare la voce è stato difficile, non c’erano punti di riferimento. Sono riuscito a procurarmi delle registrazioni solo molto tardi", spiega Hunnam.

"Mi sono concentrato – prosegue – sul rapporto con sua madre. Era la luce della sua vita, eppure era severa con lui e delusa dal fatto che non fosse nato femmina. Mi sono chiesto come poteva manifestarsi la ricerca del suo amore e approvazione nel comportamento di Ed. Ho iniziato a pensare alla voce, non quella con cui era nato, ma a un’affettazione. Un tentativo di essere ciò che pensava sua madre volesse".

La serie esplora anche come i suoi crimini abbiano influenzato film come Psycho di Alfred Hitchcock (1960) e Non aprite quella porta di Tobe Hooper (1974). "Ciò che è interessante su Ed e Psycho è che prima del film i mostri al cinema e in tv erano Dracula, Frankenstein o i lupi mannari. Quello fu il punto di svolta in cui i mostri diventammo noi – continua Hunnam – Quello che è terrificante della nostra serie è che Gein è davvero un essere umano che lotta con problemi con cui ci si può identificare".

Ogni stagione di Monster porta con sé sempre una buona dose di polemiche. "Non glorifichiamo nessuno, cerchiamo solo di spiegare. La storia si ripete perché nessuno presta attenzione. E nessuno ha inserito Ed in un contesto culturale o ha capito quanto le immagini della seconda guerra mondiale lo avessero influenzato" sottolinea Murphy.

"In questo momento – prosegue – ci sono conflitti ovunque. Vediamo immagini violente dalle quali siamo assuefatti. Il lavoro dell’artista è mettere in luce argomenti rischiosi. L’unica citazione che ha alimentato la mia vita e carriera è di Tennessee Williams: “Nulla di umano mi disgusta“. È ciò di cui cerco sempre di scrivere. Ed è un privilegio".