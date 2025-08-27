"Il mito e l’animazione, il mio Orfeo fra Buzzati e Cocteau"

Fra i film italiani alla Mostra del cinema di Venezia, ce n’è uno che crea un mondo a parte, al confine con la pittura, la poesia, la video arte. È Orfeo, film d’esordio di Virgilio Villoresi, video maker che mescola animazione e live action. In programma, fuori concorso, lunedì 1 settembre, Orfeo è tratto dal Poema a fumetti di Dino Buzzati. Lo scrittore pubblicò, nel 1969, quello che è considerato il primo graphic novel italiano, rielaborando in chiave moderna il mito di Orfeo ed Euridice. Il film che Villoresi ne ha tratto è un omaggio al surrealismo di Jean Cocteau, ai paesaggi geometrici di De Chirico. E naturalmente a Dino Buzzati. Ne parliamo con il regista, 45 anni, fiesolano.

Che cosa ha pensato quando ha letto il testo di Buzzati?

"Ho immediatamente riconosciuto una parte di me riflessa in quelle pagine. Quel testo è stato per me una rivelazione: desideravo che il mio esordio nel lungometraggio potesse raccogliere e restituire tutte le tecniche, le invenzioni visive, le soluzioni artigianali che avevo sperimentato negli anni precedenti. Nel Poema a fumetti ho trovato un immaginario affine.

Quanto è stato importante l’Orfeo di Cocteau per la realizzazione del film? E in generale il surrealismo artistico?

"L’Orfeo di Jean Cocteau ha rappresentato una fonte di ispirazione, ma ancor più determinante per me è stato Le sang d’un poète, il film di Cocteau del 1932, che ho anche omaggiato esplicitamente nel film. In realtà, l’influenza del surrealismo attraversa tutta la mia opera: la fantasia, l’inconscio, la dimensione onirica e poetica sono i territori in cui mi muovo."

Aveva altri modelli?

"Il film è disseminato di riferimenti e omaggi cinematografici: in una scena, ho rivisitato alcune sequenze de Il mucchio selvaggio di Sam Peckinpah e di Taxi Driver di Martin Scorsese. Nella sequenza del sogno invece si sente l’influenza del cinema d’animazione dell’Europa dell’Est degli anni Sessanta. Una scena è ispirata a Picninc at Hanging Rock di Peter Weir."

È stato complicato mescolare live action e animazione?

"Tutto è stato realizzato direttamente in camera, senza interventi in postproduzione, per mantenere quella dimensione artigianale che per me è così importante. Abbiamo girato in due fasi: con l’attore Luca Vergoni che recitava da solo, immaginando creature che ancora non erano presenti sul set, e poi con le creature animate da Anna Ciammitti e Stefania Demicheli, con una lavorazione in stop motion che richiedeva diverse ore. A volte, riuscivamo a malapena a realizzare un secondo di animazione all’ora."

Quanto sono forti nel suo lavoro il pensiero, la suggestione dell’aldilà?

"Molto. Tuttavia, per me l’Aldilà è un riflesso trasfigurato della memoria: un mondo costruito con frammenti di ricordi, oggetti, amori, traumi — tutti elementi che riaffiorano e si rimescolano, assumendo nuove forme e significati. Una realtà parallela, emotiva e immaginaria".

Come ha scelto gli attori e come ha lavorato con loro?

"Luca Vergoni l’ho scelto anche per la sorprendente somiglianza con l’Orfeo disegnato da Dino Buzzati, ed è stato straordinario. Giulia Maenza mi ha convinto subito: il suo provino è stato così potente da non lasciare dubbi. È stato un piacere lavorare con entrambi, così come con Vinicio Marchioni e Aomi Muyock. Tutti hanno accolto con entusiasmo un approccio atipico — artigianale, più libero, profondamente indipendente".

Giovanni Bogani