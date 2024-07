‘Il Gladiatore 2’, anticipazioni e curiosità del sequel con Paul Mescal

Più di vent'anni fa Ridley Scott ha realizzato un capolavoro rimasto ben impresso nell'immaginario collettivo. Stiamo parlando, naturalmente, de ‘Il Gladiatore’, diventato un fenomeno cinematografico globale: acclamato dalla critica e dal pubblico, ha incassato oltre 460 milioni di dollari e ha ricevuto cinque premi Oscar, tra cui Miglior Film e Miglior Attore Protagonista per Russell Crowe. Con l'annuncio di un sequel, dopo tutto questo tempo, è inevitabile che ci sia una grande attesa, anche se il progetto – sempre diretto da Scott – rappresenta una sfida considerevole e spesso i sequel non sono all’altezza della pellicola originale.

Prime anticipazioni

Il dibattito si è riacceso con la diffusione delle prime foto dal set de ‘Il Gladiatore 2’ e l’annuncio dell’uscita. Il nuovo film, distribuito da Paramount, arriverà nelle sale (anche in quelle italiane) il 15 novembre 2024, con un cast stellare guidato da Paul Mescal. Quest’ultimo ha preso il posto di Barry Keoghan, designato in precedenza come protagonista e che poi ha abbandonato le riprese. Durante il CineEurope di Barcellona, sono stati svelati alcuni spezzoni de ‘Il Gladiatore 2’ in esclusiva. Il presidente della Paramount per la distribuzione internazionale, Mark Viane, e gli altri top manager della major le hanno definite alcune delle “più grandi sequenze d’azione mai realizzate su pellicola”. Intanto è disponibile da poco il trailer ufficiale, lungo 3 minuti e 10 secondi, con immagini e musica evocativa, a partire dal brano ‘No Church in the Wild’ di JAY-Z e Kanye West.

Trama e cast

Ne ‘Il Gladiatore 2’ il personaggio principale è Lucio Vero, figlio di Lucilla (Connie Nielsen) e nipote di Commodo (Joaquin Phoenix). Ambientato decenni dopo la morte di Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe), il film segue dunque le vicende di Lucio Vero che, diventato adulto, in Numidia affronta il violento ex generale Marco Acacio (Pedro Pascal) e i suoi nemici. A Roma, nel frattempo, ci sono cruente lotte di potere tra i fratelli imperatori Caracalla (Fred Hechinger) e Geta (Joseph Quinn), che, nella versione di Scott, riprendono – distorcendolo – il mito di Romolo e Remo, ma soprattutto rappresentano il declino dell'Impero Romano. Denzel Washington interpreta Macrinus, un trafficante d'armi che vive nel lusso e mantiene una scuderia di gladiatori. Quando Lucio arriva a Roma come prigioniero e combatte nell'arena, scopre che sua madre è viva e in compagnia del generale romano con cui ha avuto uno scontro in Numidia… Lucilla è sconvolta.

Curiosità

Le riprese de ‘Il Gladiatore 2’ hanno avuto numerosi contrattempi, tra cui un incidente con gli stuntmen in Marocco. Gran parte della colonna sonora è composta da Harry Gregson-Williams, già noto per le sue collaborazioni precedenti con Scott. È stata annunciata una scena curiosa i cui protagonisti sono dei babbuini che combattono tra loro. Nel sequel, il personaggio di Mescal, Lucio Vero, si ritrova a lavarsi le mani nella sabbia, proprio come aveva fatto a suo tempo Massimo Decimo Meridio, interpretato da Russell Crowe nel film originale.

Per il resto, tra le due figure ci sono varie differenze. Ridley Scott, a 86 anni, considera ‘Il Gladiatore 2’ un progetto speciale, soprattutto perché riflette una parte della sua storia personale. Scott ha ricordato la sua infanzia durante la Seconda Guerra Mondiale e il suo percorso di crescita in Germania dopo il conflitto, e come queste esperienze abbiano influenzato il suo lavoro. Oggi, vede i conflitti contemporanei attraverso la lente delle battaglie storiche, riflettendo sul caos e la brutalità che caratterizzano la leadership del mondo moderno. Quanto a Crowe, protagonista del film originale, l’attore e cantante ha espresso un certo fastidio per le continue domande sul sequel. In un’intervista a ‘Kyle Meredith With…’ l’interprete del successo degli anni Duemila ha confessato di essere un po’ a disagio per il fatto che è in fase di realizzazione un altro film, mentre il suo personaggio “è morto e sepolto” e lui ovviamente non ha voce in capitolo sulle scelte fatte adesso. E non ha nascosto di provare anche “un pizzico di gelosia e malinconia”.