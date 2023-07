‘Il Gattopardo di Netflix’: anticipazioni, trama, cast, quando esce

Roma, 18 luglio 2023 – Lo scorso 27 aprile Netflix ha reso disponibili su Youtube le primissime immagini de ‘Il Gattopardo’, il nuovo prodotto seriale che uscirà nel corso dei prossimi mesi sulla piattaforma per la gioia di tutti gli appassionati dell’indimenticabile romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Grazie al teaser trailer, della durata di pochi secondi appena, ci siamo potuti fare un’idea di base non soltanto delle atmosfere della serie e dei suoi costumi, ma anche del cast, all’interno del quale sono presenti diversi volti noti del piccolo schermo, ma anche qualche piccola sorpresa. Vediamo dunque insieme tutto quello che è stato svelato per ora in occasione della recente inaugurazione della nuova sede romana di Netflix, avvenuta a maggio del 2022.

Il Gattopardo su Netflix: la trama

Evidentemente, il nuovo prodotto della piattaforma di streaming seguirà più o meno pedissequamente le avventure della famiglia al centro del romanzo a cui è ispirato, capolavoro della letteratura italiana uscito in un’unica edizione nell’ormai lontano 1958. Il gattopardo al centro della storia è il principe Fabrizio, che abita con la moglie e i 7 figli nello sfarzoso Palazzo Salina. Elegante e colto, il nobile dovrà fare i conti con gli inesorabili cambiamenti della società del tempo, profondamente segnata dallo sbarco di Garibaldi in Sicilia ma anche dell’ascesa della borghesia, che l’uomo guarda con un certo disprezzo. Le complesse vicende familiari (e gli intrighi) del principe si incroceranno così nel corso del romanzo con una vera e propria rivoluzione storica in atto e con tutte le conseguenze relative al declino di una categoria, quella della nobiltà, che ben presto non avrà più senso di esistere in Italia.

Il cast

Le informazioni che Netflix ha svelato rispetto alla nuova versione de ‘Il Gattopardo’ (già diventato un film firmato Luchino Visconti, nel 1963) sono piuttosto stringate, nonostante il gigante dello streaming abbia già confermato i dettagli rispetto al cast, piuttosto interessante. Un nome spicca su tutti, ed è quello di Kim Rossi Stuart, che teoricamente dovrebbe vestire i panni del protagonista Fabrizio. Al fianco dell’attore romano, celebre per serie del calibro di ‘Fantaghirò’ e ‘Romanzo Criminale’, troveremo anche Benedetta Porcaroli, volto noto di una celebre serie come ‘Baby’, ma anche la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassell Deva Cassel. Nel cast è inoltre incluso Saul Nanni, che i più giovani ricorderanno grazie ad ‘Alex&Co’ di Disney Channel.

Quando esce Il Gattopardo su Netflix?

Non è ancora stata confermata una data di rilascio ufficiale della serie su Netflix, né è uscito un vero e proprio trailer completo, per il quale sarà ancora necessario attendere un po’. L’unica certezza è che le riprese hanno preso il via lo scorso aprile: di conseguenza, gli episodi dovrebbero teoricamente essere disponibili tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024. Una piccola curiosità a proposito: secondo la prestigiosa rivista Variety, la serie de ‘Il Gattopardo’ sarà il più ambizioso progetto mai creato da Netflix Italia, e potrebbe avere tra l’altro una portata a livello di internazionale di prodotti iconici come ‘The Crown' o ancora ‘Downton Abbey’.