Sarà l’anteprima mondiale di The Wheels of Heaven del regista inglese Ben Charles Edwards con Mickey Rourke a inaugurare ufficialmente ad Anacapri, venerdì 27 dicembre, Capri, Hollywood, 29ª edizione della kermesse di fine anno che anticipa la stagione delle premiazioni globali (fino al 2 gennaio). In cartellone 226 proiezioni totali di cui 79 sull’isola azzurra e 147 in streaming (71 sulla piattaforma eventive.org e 76 su mymovies.it).