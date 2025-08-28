Il dilemma di Sorrentino “La grazia“ fra bene e male. Un Servillo presidenziale

“Dove sta il bene e dove sta il male?” Quesito impossibile da derimere anche se per avvicinarsi al primo e allontanarsi dal secondo sarà utile quell’insieme di intelligenza, cortesia, delicatezza, intima bellezza che va sotto il nome di grazia. Con una giravolta elegante Paolo Sorrentino passa dallo smarrimento melanconico suscitato dal mito seduttivo della città natale, ricco di abbagli e di luci, alle ombre, ai chiaro-oscuri del dubbio, al tormento delle scelte obbligate imposte d’imperio a chi regge la cosa pubblica.

All’estetica di Parthenope si contrappone oggi l’etica di La grazia: film che, a guardar bene, sono nel profondo meno distanti che nell’apparenza. Toni Servillo, la cui alchimia con Sorrentino nonostante l’ossimoro ha aspetti metafisici, è qui un probo presidente della Repubblica che alla fine del mandato si trova a dover decidere su due domande di grazia e su di una legge sull’eutanasia da promulgare. Vedovo inconsolabile, cattolico, già esimio studioso di diritto assistito da una figlia devota quanto indipendente nel giudizio (Anna Ferzetti impressionante per la precisione dei toni e dei colori), il protagonista non è né Cossiga né Mattarella anche se vanta aspetti dell’uno e dell’altro. Infatti La grazia, anche se si svolge interamente nelle stanze del potere, non è un film politico né tanto meno è un sermone moralistico. Ė piuttosto l’esaltazione del dubbio affidata a un uomo che ancor prima d’essere presidente è figura nobile, consapevole dei dilemmi morali che ciascuno di noi si trova prima o poi a dover affrontare nella vita privata come in quelle pubblica. Dimensioni che in fin dei conti s’intersecano secondo la lezione ancora viva di Kieslowski, esplicitamente evocata dallo stesso regista.

Il presidente Servillo andrà in carcere a vedere con i propri occhi l’assassino della moglie affetta da Alzheimer terminale per cui è stata chiesta la grazia, assisterà alla prolungata agonia di un cavallo, capirà come le tavole della legge possano essere coniugate con la luce dell’esperienza diretta. Mosso dal dubbio, dovrà decidere. E con grande senso di responsabilità, pur afflitto dall’indecisione, deciderà con il senso etico della missione. Quello che manca alla classe politica italiana nella sua interezza senza distinzione, come lascia intendere Sorrentino.

Il film poggia in gran parte sulle spalle di Servillo capace di lasciare trasparire le sfumature del dubbio. Da quello più nobile della firma presidenziale a quello più umano di un presunto tradimento subito dall’amata moglie il cui ricordo l’accompagna teneramente. La sua umanità gli permette alla fine di recuperare una dimensione infantile, necessario viatico per l’amore dei figli e per la serenità del pensionamento. Nonostante tutto La grazia vive anche di sfumature, di farciture ironiche, di impennate comiche di cui l’estrosità di Servillo è garante impareggiabile. Chi altri sarebbe stato in grado d’incarnare quel disorientamento della coscienza a cui in certi momenti solo la leggerezza sa dare risposta? "La scelta non è tra bene e male ma tra male e male o tra un piccolo bene e un altro piccolo bene". Parola di Sorrentino.