Il Diavolo veste Prada 2: al via le riprese del sequel del film di successo

Roma, 2 luglio 2025 – Sono ufficialmente iniziate le riprese del film Il Diavolo veste Prada 2, sequel della fortunata pellicola diretta da David Frankel, uscita nelle sale nel 2006 e tratta dall’omonimo romanzo di Lauren Weisberger. A fronte di tanti rumors che avevano preceduto la produzione, oggi sappiamo ufficialmente chi farà parte del cast. E anche sulla trama sembra ci sia già qualche certezza.

Chi vedremo nel sequel

Di un sequel per Il Diavolo veste Prada si parlava già la scorsa estate e le prime indiscrezioni avevano lasciato trapelare che Anne Hathaway, l’indiscussa protagonista del primo film nel ruolo di Andy Sachs, non avrebbe preso parte al film. Oggi, invece, l’attrice premio Oscar ha confermato la sua presenza e sappiamo che tornerà a vestire i panni dell’ex assistente di Miranda Priestly.

Con lei torneranno anche la sua collega e nemica-amica Emily che ha il volto di Emily Blunt e Stanley Tucci nei panni di Nigel, il braccio destro del capo che aveva aiutato la protagonista ad orientarsi nel mondo della moda. Ovviamente anche l’iconica Meryl Streep sarà ancora una volta Miranda, la glaciale e imperturbabile direttrice di Runway che incute terrore a colleghi, assistenti e persino stilisti.

Tra le new entry nel cast c’è Kenneth Branagh (anch’egli premio Oscar) che interpreterà il nuovo marito di Miranda. Non tornerà, invece, Adrian Grenier nel ruolo di Nate, il fidanzato di Andy.

Le motivazioni dell’addio di Grenier

Pare che la decisione di non avere Grenier nuovamente nel ruolo che gli ha regalato la notorietà sia stata presa di comune accordo dalla produzione e dallo stesso attore.

Nate, infatti, è stato considerato sin dall’uscita del film – ma soprattutto negli ultimi anni – un personaggio negativo e un fidanzato “tossico” per Andy. Il villain della storia insieme a Miranda. È vero, infatti, che la direttrice di Runway rende impossibile la vita della sua assistente con ritmi lavorativi estenuanti e richieste fuori dall’ordinario, ma Nate – che è il suo compagno – dovrebbe supportarla e sostenerla. Il ragazzo non comprende, invece, l’ambizione e la crescita professionale della donna che ama; non le sta accanto nelle decisioni, non accetta i suoi cambiamenti e diventa per lei un grande ostacolo.

Il personaggio, proprio per questo motivo, è sempre stato fortemente contestato dalla fanbase del film, soprattutto online. Il suo interprete non ha, dunque, avuto interesse a tornare nei suoi panni. A distanza di qualche anno dall’uscita della pellicola, anzi, Grenier ha raccontato di essersi ricreduto su quel ruolo che inizialmente non aveva giudicato male. “Tutti questi meme mi hanno scioccato. Anche perché non avevo mai pensato veramente al personaggio, quando l'ho interpretato ero immaturo ed egoista come Nate. Tutto ruotava intorno a lui, non ha mai supportato Andy con la sua carriera” ha dichiarato in un’intervista.

Non è chiaro se la produzione deciderà di affiancare qualcun altro ad Andy come interesse amoroso e per il momento il riserbo in merito è moltissimo.

La trama del film

Anche sulla trama generale del film si sa molto poco. Pare che Miranda si troverà a fronteggiare la crisi dell’editoria tradizionale a causa del grande sviluppo del digitale. La sua unica speranza dovrebbe essere Emily, la sua ex assistente e oggi dirigente di un gruppo del lusso che dovrebbe sostenere Runway grazie alla pubblicità.

Non è chiaro cosa faranno, invece, Andy – che nel finale del primo film aveva abbandonato il suo lavoro per dedicarsi alla scrittura in un quotidiano – e Nigel che Miranda aveva “sacrificato” e allontanato da una promozione, pur di mantenere il suo posto.

La regia sarà firmata ancora da David Frankel e alla sceneggiatura tornerà, com’era stato per il primo film, ad Aline Brosh McKenna.

Quando uscirà Il Diavolo veste Prada 2

Sembra che ci sia anche una data di uscita per Il Diavolo veste Prada 2: la pellicola dovrebbe arrivare nelle sale il Primo maggio 2026.