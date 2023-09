Il Collegio 8: quando suona la campanella e tutte le novità

Dopo un paio di stagioni vissute in sordina, sembra che ci sia grande attesa attorno a ‘Il Collegio 8’. La nuova edizione del reality che riporta un gruppo di ragazzi alla vita e alle atmosfere scolastiche dei decenni passati debutterà in prima serata il 24 settembre su Rai Due. Intanto sono trapelate già le prime curiosità.

Interesse

Anche se nelle precedenti edizioni non sono mancate critiche e polemiche, questo docureality piace alle fasce più giovani del pubblico televisivo dal momento che i ragazzi tendono a rivedersi in alcuni coetanei che partecipano al programma e riconoscono certe dinamiche scolastiche coi professori. ‘Il Collegio 8’, dallo storyteller al cast, si preannuncia scoppiettante e sui social è già stato oggetto di ampi dibattiti e commenti.

Stefano De Martino

Quest’anno la voce narrante de ‘Il Collegio 8’ sarà quella di Stefano De Martino, ballerino e conduttore che di per sé attira e incuriosisce gran parte degli spettatori, dopo ormai diverse esperienze televisive anche nella seconda rete del servizio pubblico. In precedenza, nell’edizione del 2022, la narrazione era stata affidata all’attore Nino Frassica. Un altro elemento che sta suscitando interesse è la notizia che nel cast ci saranno alcuni ‘figli di’ personaggi famosi nel mondo dello spettacolo italiano. Sono stati fatti i nomi di Aurora Costantini, 17 anni e di Carmelina Iannoni, 15 anni. Le loro madri sono rispettivamente la ballerina Matilde Brandi (che è mamma anche di Sofia, gemella di Aurora) e la showgirl Carmen di Pietro (che ha anche un altro figlio, Alessandro, andato con lei a ‘L’Isola dei Famosi 2022’).

Altre novità

Altra novità è la location. Le riprese de ‘Il Collegio 8’ si terranno presso il Collegio San Francesco della cittadina di Lodi (dopo il Collegio Nazionale Regina Margherita di Anagni, dove erano state ambientate le ultime stagioni e il convitto di Celana a Caprino Bergamasco delle prime edizioni). I partecipanti-allievi quest’anno saranno catapultati nel passato e riportati, nello specifico, al 2001. Si tratta di un anno importante, ricordato come il punto di avvio della globalizzazione e di tutti i fenomeni che ne sono derivati, con ricadute in primis sul piano economico, ma poi, a catena, anche su quello sociale, culturale e ovviamente comunicativo e tecnologico. È stato anche l’anno dell’attentato alle Torri Gemelle di New York, una tragedia che ha creato un ulteriore spartiacque nella storia in generale e nel mondo di quel periodo. Nella nuova edizione della trasmissione tornerà la professoressa Maria Rosa Petolicchio, che andrà ad aggiungersi al corpo docente, severo e rigoroso, in cui figura già la sorella Anna Maria.