"Il cinema è un regalo per l’anima". Fanelli lancia Venezia oltre le tensioni

"Quando sarò lì, in Sala grande, con tutta quella gente davanti, fra tutte le persone possibili penserò di parlare a mio papà. È lui il mio punto di riferimento affettivo. Cercherò di essere me stessa, prima di tutto. Non l’attrice, ma la persona". Emanuela Fanelli: verve e umanità, ironia in costante equilibrio fra humour e malinconia. Sarà lei, domani alle 19, nella Sala grande del Lido di Venezia, a condurre la cerimonia inaugurale della Mostra del cinema, che si aprirà domani per chiudersi il 6 settembre. Trentanove anni, due David di Donatello vinti, per C’è ancora domani di Paola Cortellesi e Siccità di Paolo Virzì. Un passato di maestra d’asilo, mai rinnegato: "Sono i bambini che mi hanno insegnato l’onestà come attrice: se non sei sincera, loro non ti ascoltano", dice.

Emanuela, lei condurrà la cerimonia di apertura e poi – il 6 settembre – la serata finale, qual è lo stato d’animo di queste ore?

"Adesso sono solo ansiosa, penso che farò orrore, che sarà il tracollo di tutto, sono preoccupatissima e spaventatissima!".

Chi la sta incoraggiando? Amici, colleghi?

"Paola Cortellesi, che mi vuole molto bene e mi dà molto coraggio. Sabrina Ferilli, che è una grande motivatrice. Ieri mi ha scritto un messaggio bellissimo per farmi passare la paura: “Sta per arriva’ sto pezzo da novanta a Venezia, che manco la diga del Mose lo regge!“".

Il discorso che pronuncerà, nella serata inaugurale, dà il tono emotivo a tutta la manifestazione. Lo ha scritto lei?

"Mi vuole fare crescere l’ansia, eh? Sì, l’ho scritto io insieme ai due autori con i quali collaboro da sempre, Valerio Vestoso e Giulio Somazzi, con i quali abbiamo lavorato a Una pezza di Lundini. Cercherò di essere molto fedele a me stessa, e di unire i toni che ho nella vita al rispetto della solennità della cerimonia di apertura di Venezia".

Quale sarà il focus?

"Il regalo che l’arte può fare agli esseri umani: ciò che il cinema può muovere nell’anima dell’uomo".

La situazione geopolitica internazionale, le tensioni, i drammi di queste settimane entreranno nel discorso?

"Se mi chiede se io dirò una frase sulla situazione palestinese, che umanamente mi addolora moltissimo, quella frase non ci sarà. Ovviamente ci ho pensato: ma ho pensato che affrontare quel tema con una sola frase, in una situazione in cui indosso un abito stupendo, costosissimo, con dei gioielli costosissimi, mi farebbe sentire in imbarazzo. Sono molto contenta che ci sarà una manifestazione sulla Palestina a cui la Biennale darà spazio. Ma una frase specifica sul tema, nel discorso introduttivo, non ci sarà".

Rimarrà a Venezia nei giorni della Mostra?

"Certo che sì. Ma che, mi devo prendere solo l’ansia e il panico? Voglio vedere un po’ di film".

Ce n’è uno che attende con particolare interesse?

"Sono molto curiosa, a proposito del tema di cui parlavamo, di vedere The Voice of Hind Rajab, il film sulla bambina palestinese che chiede aiuto, intrappolata in un’auto sotto attacco a Gaza. Sono curiosa di vedere tutti i film italiani, La grazia di Paolo Sorrentino, After the Hunt di Guadagnino, Elisa di Leonardo Di Costanzo".

Quale attore o attrice vorrebbe incontrare?

"Eh, non so se avrò la possibilità di avvicinarli… Julia Roberts è un’attrice che stimo tantissimo, così come Cate Blanchett, Laura Dern, George Clooney che seguo dai tempi in cui faceva il pediatra a E.R."

Gli "in bocca al lupo" da chi sono arrivati?

"Paolo Virzì mi ha mandato foto di modelle che si mettono in posa sul red carpet, per farmi trarre ispirazione; Paolo Genovese mi ha scritto un messaggio molto carino; Barbara Ronchi, Claudia Pandolfi, Alessia Barela…".

Come è stata la sua prima volta a Venezia?

"È stato nel 2022, con Siccità di Paolo Virzì. Arrivammo tutti insieme all’imbarcadero dell’hotel Excelsior, dove ci aspettavano i fotografi. C’erano Silvio Orlando, Vinicio Marchioni, Claudia Pandolfi, Valerio Mastandrea e Monica Bellucci. Appena ci vedono, i fotografi urlano “Monica! Monicaaa!“ sempre più forte. A Silvio Orlando, uno dei più grandi attori italiani, urlarono “Lèvete! Spòstate!“, perché dovevano fotografare la Bellucci. Un’isteria collettiva che prese anche noi: Claudia Pandolfi ed io cominciammo a urlare “Monicaaa!, Monicaaaa!“ Ecco, Venezia è anche questo".

Le è accaduto, in queste settimane, di sognare la cerimonia?

"Sì: ho sognato che non sapevo che cosa dire e mi fischiavano. Speriamo che non sia stato un sogno premonitore".