Il 20 ottobre esce su Netflix ‘Élite 7’, le anticipazioni

‘Élite’ è una serie TV spagnola che mescola elementi di teen drama, mistero e thriller. La trama ruota attorno agli studenti di Las Encinas, un prestigioso liceo privato frequentato dalle famiglie più facoltose di Madrid. Il 20 ottobre, su Netflix, uscirà la settima stagione.

Trama

All’inizio di ‘Élite’, tre adolescenti provenienti da famiglie comuni e dalla scuola pubblica hanno ottenuto delle borse di studio per Las Encinas, un prestigioso liceo privato frequentato dalla classe alta di Madrid. Le tensioni tra le due fazioni sfociano in rivalità, segreti oscuri e tragedie. Nelle nuove puntate della serie Omar (Omar Ayuso) sta vivendo una nuova vita all'università, lontano da Las Encinas, ma non riesce a andare avanti per quello che è successo in passato. Il senso di colpa per la morte di Samuel (Itzan Escamilla) e il dolore di quel periodo sono ancora molto presenti, portandolo a intraprendere un percorso terapeutico. Grazie a uno stage, Omar decide di tornare nella scuola dove tutto è accaduto per affrontare i suoi demoni faccia a faccia. Attraverso il percorso del ragazzo scopriremo che anche gli altri studenti stanno combattendo silenziosamente contro i propri demoni. La settima stagione della serie spagnola tratterà il tema della salute mentale, spesso trascurata per ignoranza o per paura.

Anitta

Nelle nuove puntate di ‘Élite’ è presente anche la famosa cantante e attrice brasiliana Anitta. Quest’ultima interpreta Jessica, un'insegnante di autodifesa che è a disposizione degli studenti con più difficoltà a Las Encinas. Sara, che è stata vittima degli abusi del suo ragazzo Raúl (Álex Pastrana), sembra essere una delle prime a cercare il suo aiuto, specialmente perché Raúl è anche il vero colpevole dell'incidente in cui Iván (André Lamoglia) è finito in ospedale.

Altri personaggi

Chloe (Mirela Balic) è una nuova studentessa che ama gli scandali e i video espliciti. Dietro quella facciata di provocazione si cela una ragazza insicura che ha una relazione tossica con sua madre, Carmen (Maribel Verdú), seducente e amante della bella vita. Eric (Gleb Abrosimov) è il cugino ribelle di Nico, anarchico, contro il sistema e tendente all’autodistruzione. Martín (Leonardo Sbaraglia) è il padre di Isadora, che torna dopo essere stato via per un po' per riprendere il controllo dell'azienda di famiglia. A Joel (Fernando Líndez), umile e impegnato a sopravvivere ogni giorno, si presenta improvvisamente la possibilità di rivoluzionare la sua vita.

‘Élite 8’

Di recente è stata annunciata la realizzazione dell’ottava stagione della serie spagnola. Gli episodi inediti di ‘Élite 8’ saranno probabilmente disponibili sulla piattaforma di streaming non prima della primavera o dei mesi estivi del 2024.