Cinema, Idris Elba (forse il prossimo 007) combatte i terroristi nel film Bang!

Mentre aspetta di capire se davvero gli verrà proposto il ruolo di James Bond (è uno dei nomi papabili), l'attore inglese Idris Elba si preoccuperà di affrontare un'organizzazione terroristica apparentemente onnipotente. Lo farà nel thriller/action 'Bang!', adattamento dell'omonimo fumetto scritto da Matt Kindt e illustrato da Wilfredo Torres. Alla regia ci sarà David Leitch: uno dei migliori, quando si tratta di dirigere scene d'azione.



La storia è quella di un abilissimo agente segreto, probabilmente il migliore al mondo, che è in missione per rintracciare e uccidere uno scrittore. Incarico tutt'altro che semplice, poiché il suo bersaglio è l'autore di una serie di romanzi che potentissimi terroristi intendono utilizzare per fare il lavaggio del cervello ai lettori e in questo modo dare inizio all'apocalisse.



L'adattamento cinematografico di 'Bang!' è scritto dallo stesso Matt Kindt (autore del fumetto) insieme a Zak Olkewicz, che di suo ha firmato 'Bullet Train', vale a dire il film più recente diretto da David Leitch. Quest'ultimo è assurto agli onori della cronaca dopo avere co-diretto 'John Wick' e successivamente avere curato la regia di 'Atomica bionda', 'Deadpool 2', 'Fast & Furious: Hobbs & Shaw' e infine di 'Bullet Train' (atteso nelle sale italiane a fine agosto 2022). Un curriculum che certifica la sua abilità con le scene d'azione spettacolari.



Non è ancora chiaro quando uscirà 'Bang!', ma probabilmente dovremo portare pazienza: David Leitch è già al lavoro sul suo prossimo lungometraggio. Si intitola 'The Fall Guy', è interpretato da Ryan Gosling e racconta la storia di uno stuntman di Hollywood che utilizza le proprie abilità per lavorare come cacciatore di taglie.