I sogni e gli incubi del mondo. A Venezia apre la Mostra dei divi

Julia Roberts per la prima volta a Venezia. George Clooney, Emma Stone, Cate Blanchett, Tom Waits, Adam Driver. La leggendaria Kim Novak. E i film di Lanthimos, di Guillermo del Toro, di Jim Jarmusch, di Kathryn Bigelow. Il nuovo film di Sorrentino, quello di Luca Guadagnino. E ancora, Sofia Coppola, Marco Bellocchio. I cinque film italiani in concorso (oltre a La grazia, ci sono anche i film di Leonardo Di Costanzo, Pietro Marcello, Franco Maresco, Gianfranco Rosi). E poi quel film (The Voice of Hind Rajab, di Kaouther Ben Hania) con la voce della bimba che a Gaza, con la sua famiglia sterminata, implora che un’ambulanza la venga a salvare.

È il film che porterà la tragedia palestinese al Lido, e incrocerà nello stesso giorno, il 3 settembre – ironia del programma – proprio The Hand of Dante di Julian Schnabel, interpretato dai due attori, Gal Gadot e Gerard Butler finiti “sotto accusa“ e invitati dai contestatori (centinaia di registi, attori, intellettuali) riuniti sotto la sigla Venice 4 Palestine a non presentarsi alla Mostra perché sostenitori dell’esercito israeliano. Insomma il cinema, con i suoi sogni e i suoi incubi, con le sue star e i suoi volti. Il cinema, ma anche il mondo. Che bussa forte alla porta, che irrompe nella festa, e ci mostra il suo vestito insanguinato.

È molte cose insieme la Mostra del cinema, che si apre oggi per concludersi il 6 settembre. È il cinema formale di Paolo Sorrentino, che apre la Mostra, in concorso, con La grazia, interpretato da Toni Servillo e Anna Ferzetti. È un gigante del cinema, Francis Ford Coppola, da poco riemerso da un intervento al cuore, che pronuncerà la laudatio di Werner Herzog, regista visionario, che riceverà stasera il Leone d’oro alla carriera. Ma sarà anche il lungo corteo che il 30 agosto sfilerà dall’imbarcadero al red carpet, contro l’eccidio a Gaza.

Alla Mostra, come ogni anno, , il cinema torna a tastarsi il polso. A capire se riesce ancora a darci emozioni, storie nelle quali riconoscerci, volti da amare. "Quando si creano aspettative molto elevate, il rischio di generare delusioni è maggiore", dice il direttore Alberto Barbera in un’intervista a Variety. Questa edizione della Mostra, la numero 82, sembra promettere molto. Julia Roberts sarà a Venezia per la prima volta, con Andrew Garfield e Ayo Edebiri, protagonisti di After the Hunt di Luca Guadagnino, presentato fuori concorso venerdì 29. George Clooney arriverà per il film di Noah Baumbach Jay Kerry, in cui interpreta una star del cinema in crisi di identità. Emma Stone presenterà Bugonia, che la vede di nuovo lavorare con Yorgos Lanthimos.

Emily Blunt attraverserà il tappeto rosso per The Smashing Machine di Benny Safdie con Dwayne Johnson nei panni del campione di arti marziali Mark Kerr. Jacob Elordi e Oscar Isaac arriveranno per il Frankenstein di Guillermo del Toro. E ancora: Cate Blanchett verrà insieme ad Adam Driver, protagonisti di Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch. Noomi Rapace, indimenticabile Lisbeth Salander in Uomini che odiano le donne, verrà come protagonista di Mother, il film della regista Teona Strugar Mitevska su Madre Teresa.

Innumerevoli i film di interesse. Ma la Mostra, dicevamo, non vive in una bolla fuori dal mondo. Questa edizione è già in qualche modo segnata dalle immagini di Gaza. Dai volti dei bimbi terrorizzati e affamati che vediamo ogni giorno in tv. Una lettera aperta, firmata dal gruppo Venice4Palestine, ha scosso nei giorni scorsi la Mostra, e poi è seguita richiesta di non invitare Gadot e Butler.

Si è affacciata una polemica sulla libertà dell’arte e il valore di boicottaggi e sanzioni, ma ieri Barbera e Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennal, hanno invitato a parlare alla preapertura don Nandino Capovilla, parroco di Marghera, espulso da Israele il 12 agosto scorso, il quale ha parlato senza mezzi termini: "A Gaza non è guerra, è genocidio. Fermiamo il male. Da prete che crede nella nonviolenza attiva, non posso che condannare l’uso delle armi, da qualsiasi parte le si impugni. Aggrappiamoci ai valori che sottendono i diritti umani. Mai più, per tutte e tutti. Per non perdere ancora vite umane. Per non perderci". E sabato nelle vie del Lido è in programma un corteo in favore del popolo palestinese.