I migliori film su Netflix a luglio

Netflix ha rilasciato come di consueto tutte le novità in arrivo sulla piattaforma di streaming nel corso del mese di luglio 2023 e che saranno disponibili da questo momento in poi. Ecco in particolare il dettaglio dei migliori film da godersi quest’estate, con tutte le trame e le relative curiosità sui loro protagonisti.

Il profumo dell’oro - dal 6 luglio

Per la regia di Jérémie Rozna, questo film francese racconta la storia di un povero operaio che progetta un traffico illegale di profumi di lusso sotto il naso del suo capo: il suo obiettivo è pareggiare i conti e vivere finalmente una vita decente, dopo anni di fatiche e stenti.

The Out-Laws: Suoceri fuori legge - dal 7 luglio

Protagonista della pellicola è Owen Browning (interpretato da Adam Devine) un onesto direttore di banca che sta per convolare a nozze con Parker (Nina Dobrev), l'amore della sua vita. Quando la banca dove lavora viene rapinata dai famigerati Banditi Fantasma nella settimana prima del suo matrimonio, Owen inizia a sospettare che siano i suoi futuri suoceri (Pierce Brosnan, Ellen Barkin), appena arrivati in città, i protagonisti del crimine. La verità lo lascerà senza parole.

Bird Box Barcellona - dal 14 luglio

Una forza misteriosa decima la popolazione mondiale: Sebastian si trova dunque obbligato a sopravvivere come può per le strade deserte ormai deserte di Barcellona. Mentre è impegnato a cercare un rifugio, collaborando con altri sopravvissuti, inizia ad emergere una nuova inquietante minaccia alla sua incolumità.

Hanno clonato Tyrone - dal 21 luglio

Un trio piuttosto improbabile di personaggi (con il volto di Jamie Foxx, John Boyega e Teyonah Parris) si mette al lavoro per scoprire la verità su un terribile complotto del Governo dopo aver assistito ad una serie di inquietanti eventi. Un giallo pulp davvero da non perdere per tutti gli appassionati del genere.

Paradise - dal 27 luglio

Siamo in un futuro distopico (seppur non troppo lontano) dove un metodo per trasferire anni di vita da una persona all'altra ha cambiato il mondo per sempre, trasformando la startup biotecnologica AEON in un'azienda farmaceutica multimiliardaria. In questo mondo così strano, i due coniugi Elena (Marlene Tanczik) e Max (Kostja Ullmann) si ritrovano a dover soddisfare la richiesta di un risarcimento astronomico e inaspettato: la donna si ritrova così obbligata a “pagare” con 40 anni della sua vita e al suo ritorno nulla sarà più come prima.

Miraculous: Le storie di Ladybug e Chat Noir, il film - dal 28 luglio

Buone notizie anche per i più piccoli: a luglio 2023 su Netflix sbarca infatti anche il primo lungometraggio del franchise ‘Miraculous’. ‘Miraculous - Le storie di Ladybug e Chat Noir: Il film’ segue le avventure di Marinette, un'adolescente come tante la cui vita a Parigi acquista una dimensione sovrumana quando diventa la supereroina Ladybug. Dotata di incredibili poteri magici, Ladybug dovrà collaborare con lo scorbutico Chat Noir per salvare la città quando un nuovo cattivo minaccerà l’incolumità dei suoi abitanti.