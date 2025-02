I migliori film in costume e in maschera da vedere a Carnevale

Il mese di febbraio è spesso associato a due giornate specifiche: quella di San Valentino (il 14 febbraio, la festa degli innamorati) e Carnevale. Ma la data di inizio cambia ogni anno e il calcolo si basa partendo sempre dal giorno in cui sarà Pasqua: il calendario comincia 70 giorni prima della domenica di Pasqua. E, nel 2025, la cosiddetta domenica della Settuagesima, cade il 16 febbraio. Poi ogni città e regione ha le proprie tradizioni per il giorno in cui festeggiare questa ricorrenza che “dura” anche diverse settimane. Tra coriandoli e stelle filanti, Carnevale è associato sempre alle maschere (come non ricordare e collegare immediatamente il pensiero a Venezia?). E, partendo da questo collegamento, vi suggeriamo una serie di film in costume o in maschera, ideali per questo periodo.

Eyes Wide Shut

Uscito nel 1999 e diretto da Stanley Kubrick, il film vede come protagonisti Tom Cruise e Nicole Kidman. Ai tempi delle riprese i due non erano solo una coppia sul set ma anche nella vita privata. La pellicola, che unisce diversi generi passando dal drammatico all’erotico, racconta la storia di un medico (interpretato da Tom Cruise) che rimane sconvolto quando sua moglie (Nicole Kidman) gli confessa di aver pensato di avere una relazione l'estate precedente. Tra i due si spezza quell’equilibrio che aveva da sempre scandito la loro canonica vita borghese di coppia. L’uomo, quindi, esce di casa e percorre il viaggio di un'avventura che dura una notte durante la quale non mancano incontri e situazioni estreme. Nella pellicola è presente la famosissima scena dell’incontro in una villa dove decine di sconosciuti si ritrovano e si danno appuntamento per avventure intime, indossando maschere e costumi che assicurano l’anonimia di chi vi partecipa. Fu un grande successo di pubblico e critica nonché l’ultima fatica cinematografica di Kubrick che morì poco prima che il film uscisse nelle sale cinematografiche, a 70 anni, a causa di un infarto.

Cinquanta sfumature di nero

Sequel del film “Cinquanta sfumature di grigio”, nonché secondo capitolo della trilogia, è l'adattamento cinematografico del romanzo omonimo di E. L. James, qui anche nel ruolo di produttrice. Anche in questa pellicola c’è una scena che viene ricordata dai fan e che caratterizza un momento importante all’interno della trama.

La madre adottiva del milionario ha pianificato un Masquerade Charity Ball. E potevano forse mancare Christian Grey e Anastasia Steele? Ed ecco quindi il momento dove il protagonista opta per un look minimal e seducente, total black, mentre per la fidanzata (Dakota Johnson) ha pensato ad alcuni dettagli di pizzo grigio per incorniciarle lo sguardo e renderlo ancora più magnetico e affascinante. Durante la festa in maschera, infatti, tutti osservano le forme sinuose dell’abito che lascia ben poco all’immaginazione. Tra occhi che indugiano e l’attenzione dei presenti, la coppia inizia a lasciarsi andare a un accenno di rovente attrazione reciproca per poi unirsi in un ballo lento e romantico. Un primo accenno della rovente passione che li travolgerà da lì a poco, al termine del party, nel privato delle loro stanze.

Romeo + Juliet

In questo caso, l’erotismo dei due precedenti titoli è totalmente assente e a essere protagonista assoluto è solo il romanticismo. Parliamo del film interpretato da Leonardo Di Caprio e Claire Danes, uscito nel 1996 e diretto da Baz Luhrmann. Si tratta di una rivisitazione, in chiave moderna, dalla celebre tragedia di Romeo e Giulietta di William Shakespeare. La pellicola ha ottenuto anche una candidatura ai Premi Oscar 1997, come migliore scenografia.

La storia prende spunto quasi interamente dalla nota storia shakespeariana, mantenendo fedelmente i testi e i dialoghi. A essere innovato, invece, è il luogo, ambientato negli anni Novanta, periodo dell’uscita del film. Verona diventa Verona Beach, le famiglie rivali dei Montecchi e dei Capuleti sono rappresentate come potenti imperi d'affari in guerra tra loro mentre le spade vengono messe da parte e sostituite dalle pistole.

L’incontro tra Romeo e Giulietta è diventato un momento classico e rappresentativo del film. Si trovano a una festa in maschera, lei indossa un paio di ali da angelo mentre lui veste i panni di un cavaliere. I loro sguardi si incontrano per la prima volta davanti a un acquario, sulle note del brano Kissing You, tra una miriade di pesci colorati. Tra loro scatta un immediato gioco, tra sorrisi e il primo batticuore legato al colpo di fulmine che nasce tra i due. Galeotto fu quel ballo in maschera che segnerà poi l’inizio dell’amore tormentato e sfortunato tra la coppia di innamorati più famosa della storia.

Il film fu un successo al botteghino e ottenne anche ottime recensioni da parte della critica. Con un budget iniziale di 14,5 milioni di dollari ne incassò, in tutto il mondo, oltre 147. Apprezzata, oltre all’interpretazione dei protagonisti, anche l’estetica visiva e l’inventiva del regista (tra le sue opere anche l’incantevole ‘Moulin Rouge’ con Nicole Kidman).

Marie Antoinette

Alla regia troviamo Sofia Coppola. Il film uscì nei cinema nel 2006 e rivisita in chiave pop la vita di corte di Maria Antonietta, sposa di Luigi XVI, re di Francia. Viene raccontato il suo complicato ingresso a Versailles nella primavera del 1770 per arrivare poi allo scoppio della rivoluzione francese e al suo trasferimento al Palazzo delle Tuileries il 6 ottobre 1789. L’opera è tratta dalla biografia di Maria Antonietta scritta da Antonia Fraser, Maria Antonietta - La solitudine di una regina. Nei panni della protagonista troviamo Kirsten Dunst e nel cast spicca anche Asia Argento nel ruolo di Madame du Barry.

Nella pellicola viene raffigurato anche uno sfarzoso ballo in maschera. E proprio in quell’occasione avviene l’incontro di Marie Antoinette con il conte Hans Axel von Fersen (interpretato da Jamie Dornan, protagonista anche poi della trilogia delle “50 sfumature”). Lei lo osserva e lui, già invaghito di questa bellezza eterea quanto misteriosa, non riesce a resistere al suo fascino. Volutamente colorato e malizioso, l’evento è proprio la raffigurazione della medesima regina, che indossa solamente una piccolissima fascetta in pizzo nero sul volto, in questo incastro di sguardi e seduzione.