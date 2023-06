I film più belli che parlano di surf: quelli da vedere

Onde a dir poco gigantesche, alte come un palazzo di cinque piani, corpi statuari, spiagge spettacolari e paradisiache: questi sono soltanto alcuni degli elementi del surf, uno sport di certo non per tutti che nel corso del tempo è riuscito a costruire intorno a sé una vera e propria cultura e un'aura di fascino imparagonabile. Gran parte della fascinazione che il pubblico ha nei confronti di questa disciplina così complessa e allo stesso tempo incredibile è certamente legata all’immaginario cinematografico: nel corso degli anni molti registi (soprattutto ad Hollywood, d’altra parte la California è pur sempre la patria dei surfisti) hanno deciso di dedicargli una serie di film perfetti per una serata leggera in compagnia, magari accompagnata da una birra gelata e una montagna di pop corn. Ecco dunque una lista piuttosto esaustiva contenente tutte le pellicole che hanno messo il surf al centro.

Drift - Cavalca L’onda

Il film è uscito nel 2013 e vede come protagonisti Sam Worthington e Xavier Samuel: ambientato negli anni ‘70, racconta la storia dei due fratelli Andy e Jimmy, entrambi con la passione per il surf e per le grandi onde. Dopo essersi trasferiti insieme alla madre nella cittadina costiera di Margaret River i due iniziano ad allenarsi, giorno dopo giorno, per riuscire a domare le onde più alte dell’oceano. Jimmy però ad un certo punto perderà la retta via e inizierà a intraprendere una cattiva strada per saldare alcuni debiti: il fratello allora cercherà di farlo rinsavire, creando insieme a lui un’attività innovativa legata proprio al mondo del surf. Coinvolti entrambi in un brutto giro di droga, i due dovranno trovare un altro modo di fare affari e raccogliere fondi per portare il pane in tavola: nascerà così il loro progetto imprenditoriale, la “Drift”.

Surf’s up - Il re delle onde

Film per tutta la famiglia uscito nel 2007, è un divertente cartone animato con al centro un gruppo di simpatici pinguini. La pellicola è molto citazionista e ricca di riferimenti al genere documentaristico: si tratta, in effetti, di quello che in gergo viene chiamato “mockumentary”, cioè un finto documentario dove un’ideale troupe segue le avventure dei protagonisti, che in questo caso sono uccelli surfisti. Al centro della pellicola c’è Cody Maverick (doppiato da Shia LaBeouf), pinguino che da sempre ha un sogno nel cuore: diventare come il suo idolo, Zeke "Big Z" Topanga, un celebre pinguino imperatore che ammira fin da quando è piccolo. La sua determinazione lo porterà a vivere un’avventura indimenticabile e dal finale meno scontato di quello che gli spettatori si potrebbero aspettare. Il cartone, che si era guadagnato una candidatura agli Oscar per Miglior film d’animazione, ha avuto un seguito, 'Surf’s Up 2 - Uniti per vincere’, uscito nel 2017.

Un mercoledì da leoni

Si tratta probabilmente del film più iconico che affronta il tema del surf. L’opera cinematografica è uscita nel 1978 e racconta la storia del giovane Fly e dei suoi amici, che passano gli anni più felici della loro vita sulle coste di Malibu impegnati a cavalcare le onde dell’oceano Pacifico in sella alle loro tavole. Si tratta di un film che attraversa alcuni degli anni più complessi della storia americana, compresi quelli della guerra del Vietnam nel corso della quale uno dei membri del gruppo (Waxer) perde tragicamente la vita. ‘Un mercoledì da leoni’, diretto da John Milius, è stato descritto come una sorta di avventura di formazione autobiografica dello stesso videomaker statunitense, che ha passato molti dei suoi anni più spensierati proprio fra le onde della costa californiana insieme ai suoi più cari amici.

Point Break - Punto di rottura

Il titolo della pellicola con protagonisti Keanu Reeves e Patrick Swayze fa riferimento ad un termine molto conosciuto tra i surfisti: si tratta infatti di quel punto in cui un’onda trova un fondale superficiale all’improvviso, infrangendosi così violentemente sulla costa. La pellicola si apre con l’assalto ad una banca da parte di quattro rapinatori con indosso delle maschere di ex presidenti degli Stati Uniti d’America. Al lavoro sul caso ci si mettono i due agenti Johnny Utah e Angelo Pappas, che insieme sviluppano un’interessante teoria: secondo i due poliziotti i responsabili del colpo potrebbero essere dei surfisti alla ricerca di soldi facili per fare “la bella vita”.

Lords of Dogtown

Liberamente ispirato ad una storia vera, il film uscito nel 2005 per la regia di Catherine Hardwicke segue le avventure di un gruppo di amici (anche chiamati gli “Z-Boys) che nella storica Venice Beach degli anni ‘70 furono in grado di cambiare le carte in tavola del mondo dello skateboard contaminando lo sport con alcune delle più celebri figure che i surfisti eseguono sulle loro tavole da surf.

The Endless Summer

La pellicola è un vero e proprio documentario interamente incentrato sul mondo del surf uscito nel 1964 (è, in effetti, uno dei primissimi prodotti cinematografici dedicati al tema). Nel film il regista Bruce Brown segue i due surfisti Mike Hynson e Robert August in un viaggio in giro per il mondo che li porterà a scoprire nuove mete sempre più estreme dove praticare lo sport, dall’Australia alle Hawaii passando per Tahiti e il Sudafrica. Il film contribuì in modo deciso a far conoscere questa pratica sportiva in tutto il mondo, spingendo tra l’altro molti appassionati a viaggi spesso lunghi e costosi al solo scopo di visitare gli angoli del globo con le onde più alte e pericolose. Quasi trent’anni dopo, nel 1994, è uscito il sequel del film, ‘The Endless Summer 2’: in questo caso il documentario segue gli spostamenti dei due esperti surfisti Pat O'Connell e Robert "Wingnut" Weave.

La grande onda

Uscito nel 1998, il film parla di tre giovani surfisti alla ricerca dell’onda perfetta, un mostro di 12 metri di altezza. I tre fanno diversi tentativi, spostandosi dalle Seychelles, al Messico alle Hawaii: ad un certo punto l’occasione d’oro arriverà, ma uno di loro non riuscirà a sopravvivere alla furia delle acque che lo travolgeranno, uccidendolo. Sarà a questo punto sulle coste del Messico che un altro collega proverà l’impresa impossibile.