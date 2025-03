I Cesaroni – Il ritorno: la serie cult di Canale 5 presto di nuovo in tv

13 marzo 2025 – Finalmente, 11 anni dopo, tornano in tv I Cesaroni. La serie cult di Canale 5, una coproduzione Publispei-Rti, prodotta da Verdiana Bixio, sta tornando con una settima stagione tutta da scoprire. La fiction, ambientata nel quartiere romano della Garbatella, dopo averci divertito dal 2006 al 2014, torna sul piccolo schermo e vedrà ancora come protagonista la famiglia allargata più amata d’Italia. Basata sul format della serie spagnola Los Serrano, le avventure de I Cesaroni vedono protagonista la professoressa Lucia Liguori (Elena Sofia Ricci), divorziata e residente a Milano, che durante una trasferta a Roma, incontra casualmente Giulio Cesaroni (Claudio Amendola), suo fidanzato di quando erano ragazzi e vedovo da qualche anno. Tra i due si riaccende la passione e decidono di sposarsi. Lucia si trasferisce a Roma a casa di Giulio insieme alle figlie avute dal primo matrimonio, Eva (Alessandra Mastronardi) e Alice (Micol Olivieri). Ha inizio così la storia dei Cesaroni, una famiglia composta da ben sette membri: i due genitori, le due figlie di lei e i tre figli di lui, Marco (Matteo Branciamore) e Rudi (Niccolò Centioni) - rispettivamente coetanei di Eva e Alice -, e il piccolo Mimmo (Federico Russo). Altri personaggi interagiscono assiduamente con gli abitanti di casa Cesaroni: Gabriella Lanfranchi (Rita Savagnone), madre di Lucia e storica abitante del quartiere; Cesare (Antonello Fassari), fratello di Giulio e suo socio nella bottiglieria della Garbatella; Ezio Masetti (Max Tortora), amico di vecchia data di Giulio e Cesare e assiduo frequentatore della loro bottiglieria; Stefania (Elda Alvigni), moglie di Ezio e collega a scuola di Lucia; e infine Walter (Ludovico Fremont), figlio di Ezio e Stefania e migliore amico di Marco. Durante le varie stagioni il matrimonio di Giulio e Lucia è stato messo più volte alla prova, principalmente dal pessimo rapporto creatosi tra i rispettivi figli. Soprattutto quello tra Marco e Eva, che si tramuterà però presto in amore, facendo diventare i due personaggi una delle coppie più amate della tv. Lunedì 17 marzo ci sarà il primo ciak e questa volta a dirigere ci sarà lo stesso Claudio Amendola, che si dice entusiasta del ritorno della fiction: “Finalmente ce l’abbiamo fatta. Sono emozionatissimo, quasi più di un primo debutto alla regia di un film, abbiamo dovuto rinviare di qualche mese, ma confesso che mi batte il cuore, tutta questa ondata di affetto che abbiamo ricevuto dal pubblico che attendeva il nostro ritorno ci ha dato la carica.” In questa nuova stagione la bottiglieria Cesaroni, luogo simbolo per gli affezionati, aprirà ancora una volta le sue porte, pronta a ospitare vecchi e nuovi amici. Ma dove eravamo rimasti? La sesta stagione era stata piena di sorprese. Durante la fiction avevano fatto la loro comparsa numerosi personaggi mai visti prima, l’arrivo del quarto fratello Cesaroni o i vicini Scaramozzino. Nuove amicizie e nuovi amori inaspettati, come quello di tra Giulio e Sofia (la nuova vicina), avevano portato grandi cambiamenti, non apprezzati da tutti (anzi!), senza esplorare per davvero nuove direzioni. Per questo e altri motivi, primo forse fra tutti l’uscita di scena, risultata forzato, di Elena Sofia Ricci, la serie si era interrotta con un finale aperto. Un finale, per molti deludente, che speriamo venga riscattato con questa settima stagione.

Oltre ad Amendola, sappiamo che tornerà anche Antonello Fassari nei panni del goffo Cesare, burbero ma dal cuore grande. Noto è che non parteciperà invece Alessandra Mastronardi (alias Eva), con il disappunto di tutti i suoi fan, in quanto occupata nella promozione della sua nuova serie thriller One Trillion Dollars, basata sul omonimo libro di successo di Andreas Eschbach, disponibile in esclusiva su Paramount+ dal 23 novembre 2024. Ci sono anche poche speranze anche di rivedere Elena Sofia Ricci, che ha confermato l’autunno scorso, in un’intervista a Belve, che non farà parte della nuova stagione. Alla scrittura del progetto sappiamo collaborare Giulio Calvani, Valerio Cilio, Federico Favot e Francesca Primavera. Probabilmente per la messa in onda su Canale 5 ci sarà da aspettare la fine del 2025 o l’inizio del 2026. “Devo cucirmi la bocca al momento – dichiara Amendola (63 anni)– ma non vi deluderemo.” Intanto i social stanno già impazzendo: “io ci sono”, “siamo già sul divano”, “siete stati come la mia famiglia”.