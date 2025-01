Harry Potter: tutti gli attori che non ci sono più

Sono passati più di 25 anni da quando il pubblico ha iniziato ad appassionarsi alla saga di Harry Potter e a tutti i personaggi che, dapprima, sono apparsi nelle pagine dei libri e poi sono stati rappresentati sul grande schermo in una serie di pellicole dal successo internazionale. La febbre per il mondo della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts non accenna a diminuire e nei mesi scorsi è stato ufficializzato un nuovo progetto legato al franchise con una serie tv pronta, prossimamente, con l'obiettivo di replicare il consenso ottenuto dalle storie riportate sulla carta stampata e poi al cinema. Ma, nel corso degli anni, purtroppo alcuni attori storici che sono apparsi nei film con protagonista Daniel Radcliffe sono scomparsi. Ecco chi ci ha lasciato, negli anni.

Gli attori di Harry Potter scomparsi negli anni

La morte più recente, a oggi, è stata sicuramente quella di Maggie Smith. La vincitrice del premio Oscar è morta il 27 settembre 2024, all'età di 89 anni. Nella sua lunga carriera ha recitato in più di 50 film e, nella saga di Harry Potter, vestiva i panni della professoressa Minerva McGonagall (ed era anche l’amata Violet Crawley nella serie di Downton Abbey).

"Una persona intensamente riservata, era con amici e familiari alla fine. Lascia due figli e cinque nipoti amorevoli che sono devastati dalla perdita della loro straordinaria madre e nonna", ha condiviso la sua famiglia in una sentita dichiarazione, nel giorno della sua scomparsa.

Michael Gambon, noto per la sua interpretazione del preside di Hogwarts Albus Silente, è morto in ospedale in seguito a un "attacco di polmonite" nel settembre 2023. Aveva 82 anni. "Siamo devastati nell'annunciare la perdita di Sir Michael Gambon", iniziava la dichiarazione. "Amato marito e padre, Michael è morto serenamente in ospedale con la moglie Anne e il figlio Fergus al suo capezzale".

Prima di Gambon, il ruolo di Albus, nei primi due film, era interpretato da Richard Harris, scomparso all'età di 72 anni presso l'University College of London Hospital dopo la sua battaglia contro il morbo di Hodgkin nel 2002. Dopo la sua morte, Michael Gambon venne scelto per interpretare Silente nel resto della serie cinematografica.

Alan Rickman aveva, invece, ha vestito i panni di Severus Piton. L'attore è morto in seguito alla diagnosi di cancro al pancreas all'età di 69 anni.

Emma Watson, che ha interpretato Hermione Granger, ha condiviso le sue condoglianze via social, ai tempi: "Sono molto triste di sentire di Alan oggi. Mi sento così fortunata ad aver lavorato e trascorso del tempo con un uomo e un attore così speciale. Mi mancheranno davvero le nostre conversazioni. RIP Alan. Ti vogliamo bene".

Famosa per l’interpretazione di Narcissa Malfoy, moglie di Lucius e madre di Draco, Helen McCrory è morta di cancro nella sua casa di Londra nell'aprile del 2021. Aveva solamente 52 anni. Il marito, l'attore e collega Damian Lewis, aveva condiviso la triste notizia su Twitter.

Robbie Coltrane era diventato famoso anche per il ruolo di Rubeus Hagrid in tutti gli otto film di Harry Potter ed è morto nell'ottobre 2022. Aveva 72 anni. Nel film Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, trasmesso pochi mesi prima della sua scomparsa, aveva dichiarato: "L'eredità dei film è che la generazione dei miei figli li mostrerà ai propri figli, quindi potreste guardarli facilmente tra 50 anni. Io non sarò qui, purtroppo, ma Hagrid sì”.