Harry Potter, anche JK Rowling al lavoro per la nuova serie tv

JK Rowling, autrice della celebre saga di Harry Potter, ha confermato la sua partecipazione attiva alla realizzazione della sceneggiatura della nuova serie televisiva targata HBO, basata sui suoi romanzi. La scrittrice 59enne ha espresso grande entusiasmo per i primi due episodi del progetto, elogiandone la qualità e rivelando di aver collaborato a stretto contatto con il team di sceneggiatori. Ecco cosa ha scritto sui social.

La ‘mamma di Harry Potter’ entusiasta della serie tv

“Ho letto i primi due episodi della prossima serie di Harry Potter di HBO e sono così, così, così belli!”, ha scritto Rowling su X. Alla domanda di un follower se fosse lei l’autrice degli episodi, la scrittrice ha risposto: “No, ma ho lavorato a stretto contatto con sceneggiatori di grandissimo talento”.

La serie, il cui inizio delle riprese è previsto per l’estate, ha già diviso l’opinione pubblica. Alcuni fan la ritengono un’operazione superflua e nostalgica, mentre altri annunciano l’intenzione di boicottare il progetto in segno di protesta contro le dichiarazioni di Rowling sulle persone trans.

Le polemiche sulla presenza di Rowling

Nonostante l’entusiasmo, la presenza di Rowling nel progetto continua a suscitare polemiche, in particolare per le sue posizioni sulle persone transgender. Negli ultimi anni, l’autrice è finita nel mirino di critiche e boicottaggi da parte di una parte del pubblico e di attivisti per i diritti Lgbtq+. In molti hanno chiesto la sua esclusione dal nuovo adattamento. Nel 2023, HBO era intervenuta in sua difesa dopo una pioggia di critiche per averla confermata come produttrice esecutiva della serie. In una dichiarazione rilasciata a Variety, la rete aveva affermato: “Siamo orgogliosi di raccontare ancora una volta la storia di Harry Potter: libri toccanti che parlano del valore dell’amicizia, della determinazione e dell’accettazione. JK Rowling ha diritto a esprimere le proprie opinioni personali. Continueremo a concentrarci sullo sviluppo della nuova serie, che trarrà solo beneficio dal suo coinvolgimento”.

Anche gli attori nel mirino

Nel frattempo, anche alcuni membri del cast iniziano a fare i conti con le conseguenze della controversia. L’attore britannico Nick Frost, 53 anni, che interpreterà Hagrid nella nuova versione televisiva, ha raccontato di essere stato bersaglio di attacchi sui social dopo l’annuncio del suo ingaggio. Costretto a disattivare i commenti su Instagram, ha voluto chiarire la sua posizione: “Lei ha diritto alla sua opinione, e io alla mia. Non coincidono in alcun modo”.