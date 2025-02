Harry Potter, la serie: ecco chi potrebbe essere il nuovo Albus Silente

Torna a essere al centro dell'attenzione il mondo di Harry Potter dopo la notizia ufficiale di una serie tv in produzione sui libri di JK Rowling. Dopo i miliardi di dollari incassati in tutto il mondo grazie alla saga cinematografica cult, HBO e Warner Bros sono dietro al nuovo progetto per il piccolo schermo che, secondo le loro stesse parole, sta "suscitando molte voci e speculazioni" su chi interpreterà i personaggi principali della serie. Quello che sembra essere certo è la decisione che ogni libro sarà composto da una stagione. Ma, in questi ultimi giorni, prende sempre più forza l'indiscrezione legata all'attore che potrebbe interpretare Albus Silente .

John Lithgow sarà Albus Silente nella serie tv di Harry Potter?

Il nome di John Lithgow appare tra i più credibili, al momento, in lizza per vestire i panni di Albus Silente nella serie televisiva Harry Potter. Fonti interne giudicate attendibili ne parlano con estrema sicurezza, anche se HBO non lo ha ancora confermato e si è limitata a dichiarare: “Ci rendiamo conto che una serie di così alto profilo attirerà molte voci e speculazioni. Man mano che procediamo con la pre-produzione, confermeremo i dettagli solo quando avremo concluso gli accordi”. Nessuna smentita, ma è comprensibile che vogliano essere loro i primi a dare l'annuncio, quando sarà il momento giusto e con i contratti firmati.

Il nome dell'attore sarebbe davvero un acquisto importante per il cast della serie tv. John Lithgow, oggi 79enne , può vantare diversi riconoscimenti nel corso della sua carriera. Ha conquistato 6 Emmy Award, 3 Golden Globe e 2 Tony Award e ha ricevuto 2 nomination ai Premi Oscar e 4 (come cantante) ai Grammy Award. In America e in numerosi altri Paesi è diventato famoso grazie al personaggio di Dick Solomon, il protagonista della sitcom “Una famiglia del terzo tipo” (andata in onda dal 1996 al 2001) e anche per il ruolo di Arthur Mitchell/Trinity Killer nell'amatissima serie Dexter. Infine, negli ultimi anni, è stato tra i protagonisti del film “Killers of the Flower Moon” (con la regia di Martin Scorsese) e nel film candidato agli Oscar “Conclave”, recitando accanto a Ralph Fiennes.

Nelle settimane scorse sembrava essere Mark Rylance il più accreditato a ottenere quella parte. La Nato nel gennaio 1960 è un apprezzato e stimato attore e regista teatrale inglese. È noto per i suoi ruoli teatrali e cinematografici e, anche lui, ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui un Academy Award, tre BAFTA Awards, due Olivier Awards e tre Tony Awards. Presente nella lista Time 100 delle persone più influenti del mondo nel 2016, l'anno seguente venne nominato cavaliere dalla regina Elisabetta II. Una carriera ricca di successi e parimenti invidiabile a quella del collega John Lithgow. Sembra proprio che Lithgow sia il più vicino a concludere l'accordo ea interpretare questo iconico personaggio della saga. L'attesa è alta e le riprese della serie tv incentrata sulle avventure di Harry Potter dovrebbero partire nell'estate 2025 per probabilmente una distribuzione nel 2026.