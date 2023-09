Halle Berry, il divorzio da Olivier Martinez costa all’attrice 8 mila dollari al mese

New York, 1 settembre 2023 – Divorziare costa, e non solo a livello emotivo. Ne sanno qualcosa Halle Berry e Olivier Martinez. Dopo otto anni di battaglie legali, la separazione tra gli attori è stata finalmente formalizzata. Secondo documenti presentati presso la Corte di Los Angeles e riportati da siti come ‘People Magazine’ e ‘Tmz’, Halle Berry è tenuta a fornire il supporto finanziario per il figlio Maceo-Robert, nato dalla loro unione nove anni fa, per un ammontare di 8.000 dollari al mese.

Il mantenimento

La somma comprende varie spese legate all'istruzione del bambino, come uniformi, rette scolastiche per una scuola privata e materiale didattico. Inoltre, Halle Berry deve coprire le spese per le attività extrascolastiche del bambino e rimborsare l'ex marito per i costi già sostenuti in vista dell'anno scolastico imminente. Gli 8.000 dollari includono l'assicurazione sanitaria e le spese mediche non coperte da assicurazione. Come supporto aggiuntivo, la protagonista di ‘Catwoman’ e del più recente ‘Bruised’, premio Oscar per ‘Monster's Ball - L'ombra della vita’, dovrà corrispondere all’ex marito di origini francesi il 4,3% di qualsiasi guadagno che superi i due milioni di dollari.

La custodia

Halle Berry e Olivier Martinez si sono incontrati per la prima volta sul set di ‘Dark Tide’ nel 2010. Nel 2015, dopo soli due anni di matrimonio, i due hanno deciso di separarsi. Solo adesso sono riusciti a raggiungere un accordo riguardo alla custodia e al supporto del figlio Maceo-Robert. Per porre fine a questo lungo processo di divorzio, Halle Berry ha accettato anche di contribuire alle spese legali dell'ex marito. La custodia è stata assegnata a entrambi i genitori: sia la madre che il padre avranno la possibilità di trascorrere metà della settimana con il bambino e di recuperare eventuali periodi persi a causa di impegni professionali. Secondo quanto risulta a ‘TMZ’, Halle terrà Maceo dal lunedì al mercoledì e Olivier sarà col figlio da mercoledì a venerdì, al netto di alcuni cambiamenti che potrebbero intervenire in base alle esigenze scolastiche. I due si alterneranno nei weekend.

Gli amori

Halle ha anche una figlia maggiore, Nahla Ariela, di 15 anni, avuta dall’ex Gabriel Aubry, con il quale ha avuto una relazione dal 2005 al 2010. L’unione con Olivier Martinez, per la Berry, ha rappresentato le terze nozze dopo quelle con lo sportivo David Justice dal 1994 al 1997 e con il musicista Eric Benét dal 2001 al 2004. Da due anni l’attrice è fidanzata con il cantante e produttore discografico Van Hunt.