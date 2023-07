Il 2 agosto su Disney + esce ‘Guardiani della Galassia 3’

‘Guardiani della Galassia Vol. 3’ ha ottenuto oltre 840 milioni di dollari ai botteghini di tutto il mondo, diventando così il secondo film di maggior incasso dell'anno dopo ‘The Super Mario Bros. Movie’. La pellicola era uscita nelle sale italiane lo scorso maggio. I fan della trilogia diretta dal regista James Gunn potranno vedere il nuovo capitolo della saga Marvel anche in streaming dal 2 agosto su Disney+. Sulla piattaforma digitale sono già disponibili i volumi 1 e 2.

Trama

Peter Quill è ancora scosso per aver perso Gamora. Tuttavia si vede costretto a richiamare all’ordine i Guardiani della Galassia per difendere l’universo e salvare un componente del suo team. Si tratta di Rocket, dal passato turbolento e inquieto. La missione è complessa e pericolosa, ma se i Guardiani non la porteranno al termine e non la concluderanno nel modo a loro più favorevole, non li ritroveremo più come li abbiamo conosciuti…

Cast

‘Guardiani della Galassia Volume 3’ è interpretato da Chris Pratt, Zoe Saldaña, Bradley Cooper, Vin Diesel, Elizabeth Debicki, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn. Non mancano alcune guest star del calibro di Sylvester Stallone, Maria Bakalova, Will Poulter e Chukwudi Iwuji.

‘Guardiani della Galassia Vol. 1’

L’intraprendente e coraggioso esploratore Peter Quill viene inseguito da alcuni cacciatori di taglie. Il problema è che Quill ha preso una particolare sfera su cui aveva messo gli occhi Ronan, creatura malvagia mossa da un’ambizione sfrenata e pericolosa per l’universo. Quill è costretto ad affidarsi a quattro improbabili alleati: il procione Rocket; l’umanoide Groot, la misteriosa Gamora e il temibile Drax il Distruttore. Quill e il quartetto, compreso il vero potere della sfera, si lanciano in una disperata battaglia per salvare la galassia.

‘Guardiani della Galassia Vol. 2’

Peter Quill, ossia Star-Lord, insieme alla sua ciurma anomala, viene incaricato dai Sovereign di difenderli dalla spaventosa minaccia di un mostro intergalattico. I Guardiani della Galassia portano a termine l’impresa e ottengono che sia liberata Nebula, fatta prigioniera qualche tempo prima. Il problema è che, quando stanno per fare ritorno a casa, gli eventi prendono una piega inaspettata e si complicano fortemente…

Universo Marvel

Il Marvel Cinematic Universe (MCU) è un franchise cinematografico molto popolare prodotto da Marvel Studios e basato sui personaggi dei fumetti Marvel Comics. È composto da una serie di film interconnessi che condividono un universo narrativo comune. Il MCU ha avuto inizio con l’esordio di ‘Iron Man’ nel 2008, diretto da Jon Favreau e con protagonista Robert Downey Jr. nel ruolo di Tony Stark/Iron Man. Dopo il successo della pellicola, Marvel Studios ha iniziato a espandere il suo universo cinematografico con una serie di film che hanno introdotto nuovi personaggi e sviluppato storie interconnesse.

Altri protagonisti di MCU

Tra i personaggi più famosi dell’universo cinematografico targato Marvel ci sono gli Avengers, una squadra di supereroi che si uniscono per affrontare minacce di proporzioni globali. Gli Avengers comprendono personaggi come Captain America, Thor, Hulk, Black Widow e Hawkeye oltre, naturalmente, al già citato Iron Man.

In tv

Oltre ai film, il Marvel Cinematic Universe si è esteso anche al piccolo schermo con diverse serie televisive originali prodotte per la piattaforma di streaming Disney+, come ‘WandaVision’, ‘The Falcon and The Winter Soldier’, ‘Loki’ ed ‘Echo’.

‘Marvels’

Dopo ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ e ‘Guardiani della Galassia Vol. 3’ a novembre, sempre per l’universo Marvel, uscirà al cinema ‘The Marvels’. Carol Danvers torna a indossare i panni di Captain Marvel, che porta sulle sue spalle il fardello di un universo in preda all’incertezza e alla precarietà. Dopo essere entrata in contatto con l’energia cosmica, per effetto di un particolare impulso radiante Carol si trova a scambiare alternativamente corpo e poteri con quelli di Kamala Khan aka Ms. Marvel, e dell'astronauta capitano Monica Rambeau, ora S.A.B.E.R, nipote di Carol. L’improbabile trio deve fare squadra, affrontare quel che resta dell’impero dei Kree, guidato da un nuovo leader, e imparare a lavorare insieme per salvare l’universo.