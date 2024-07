Grey's Anatomy, il ritorno di Ellen Pompeo

Continua il successo e la programmazione di “Grey’s Anatomy”, ormai arrivata alla 21esima stagione in partenza il 26 settembre 2024 in America. La serie tv si prepara anche ad un cambio d’orario, abbandonando lo slot consueto delle 21 per spostarsi alle 22. Se negli ultimi anni aveva sempre occupato la fascia del “prime time”, il suo esordio nella prima stagione, nel lontano 2005, era proprio quella delle 22. Chissà che non possa portare nuova linfa alla serie tv. Quel che sicuramente ritroveremo, al momento, è Ellen Pompeo, nuovamente nel cast.

Il ritorno di Meredith Grey

Ellen Pompeo è pronta a tornare a casa. O meglio, nell’ospedale (fittizio) che le ha portato il successo internazionale. Del resto non se ne era mai andata chiudendo le porte ad un suo possibile comeback. C’era stato un commosso addio nella 19esima edizione, poi la presenza in 10 episodi nella stagione 20. Non si era più parlato di un possibile ritorno anche in futuro. Ma, invece, così sarà.

Le indiscrezioni, infatti, parlano di almeno 7 episodi con la Pompeo nel cast. E calcolando che in totale saranno 18, anche quest’anno avremo la sua compagnia nelle trame. Bocche cucite sull’evoluzione del suo personaggio anche se, l’anno scorso, l’attrice aveva ammesso di sognare un futuro sentimentale più stabile e meno indefinito per il suo personaggio: “Quando resti in uno show e con un personaggio così a lungo… arrivi ad avere davvero bisogno di dare un senso alle cose. Io ho davvero necessità di vedere evoluzione e crescita. E con la televisione in particolare, deve esserci una certa coerenza. Il pubblico vuole familiarità. Gli sceneggiatori si bloccano nella coerenza di qualcosa, è più difficile quando accade, ma io ho sempre contestato questa cosa e ho detto a loro: 'Abbiamo una fanbase così incredibile. Sono così leali. Verranno letteralmente con noi, non importa cosa facciamo.' Penso che vada bene che Meredith smetta di prendere cattive decisioni”. Del resto, dopo la morte di Derek Shepard, per il personaggio di Meredith Grey non c’è stato un vero e proprio altro amore così stabile, esplicito e viscerale. L’amore sembra aver sempre bussato per poi ritrarsi o sparire (in un modo o nell’altro). Che il ritorno del suo personaggio possa portare anche un nuovo interesse amoroso all’orizzonte? Sono puramente ipotesi che il pubblico sogna, insieme alla stessa attrice. La showrunner di Grey's Anatomy, Meg Marinis, ad aprile aveva ribadito l’entusiasmo di poter scrivere episodi sapendo della possibilità di avere Ellen Pompeo tra gli attori: “È sempre una parte importante dello show; abbiamo una politica di porte aperte con lei. Quando può essere qui, la accogliamo a braccia aperte. È costantemente nella mia testa, la sua voce”. Oltre a Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo sarà prossimamente sul piccolo schermo tra i protagonisti della miniserie “Natalia” (questo il titolo opzionato ad oggi) che riprende (cambiando comunque molti elementi) la trama del film “Orphan”. Al centro della storia c’è una famiglia che ha adottato una bambina con una rara forma di nanismo. Alla fine, i genitori sospettano che l'adottata non sia affatto una bambina, ma piuttosto una donna adulta che li sta attivamente truffando. La miniserie è ispirata alla vera storia di Kristine e Michael Barnett, che nel 2010 adottarono Natalia, una bambina ucraina affetta da grave nanismo. Dicevano avesse 8 anni quando decisero di prendersi cura di lei. Nel settembre 2019, furono accusati di aver abbandonato Natalia, quando la lasciarono in un appartamento in Indiana e si spostarono in Canada con i loro due figli biologici. I Barnett sostennero che Natalia era in realtà una donna adulta che fingeva di essere una bambina.