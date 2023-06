A Genova sono partite le riprese della Grande Storia, miniserie su Goffredo Mameli

La Grande Storia, i conflitti, la politica, i complotti, i tradimenti, gli intrighi, ma anche l’amore, la poesia, i valori morali. Sembrerebbero esserci tutti gli ingredienti affinché la miniserie su Goffredo Mameli, che sarà trasmessa prossimamente su Rai 1, possa attirare l’interesse degli spettatori di ogni età davanti allo schermo.

La miniserie

Per ora sul progetto non ci sono troppi dettagli se non che a Genova sono iniziate le riprese. La regia è Luca Lucini e Ago Panini, in onda su Rai 1 dedicata a Goffredo Mameli, autore di riferimento del periodo del Risorgimento e autore del ‘Canto degli italiani’, diventato poi l’inno iconico della nostra Repubblica.

Il cast

A vestire i panni ottocenteschi di Mameli è Riccardo De Rinaldis. Nino Bixio sarà interpretato da Amedeo Gullà. Tra i nomi di punta del cast spicca anche Neri Marcorè, anche se attualmente non si sa quale potrà essere il ruolo ricoperto dal grande interprete.

La trama

Le puntate che vedremo in futuro sulla rete ammiraglia del servizio pubblico abbracciano a livello narrativo due anni cruciali come quelli della Prima guerra di indipendenza e della difesa della Repubblica Romana. Questo per quanto riguarda la storia nazionale e collettiva, perché la narrazione si concentrerà anche e soprattutto sulla vicenda di un giovane con un cuore animato da valori antichi, ma con ideali e ardori proiettati al futuro e al cambiamento.

Impegno ligure

Non nasconde la sua soddisfazione Giovanni Toti, presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria, sempre più attiva negli ultimi anni per mettere a disposizione location e maestranze per film, fiction (come ‘Petra’ con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi e ‘Blanca’ con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno). Come ha evidenziato Toti, in base ai dati Inps disponibili, nel 2022 in Liguria gli operatori nel campo dello spettacolo sono aumentati di ben 1.500 unità rispetto al 2021, superando gli 8.000 addetti complessivi, con un incremento delle giornate retribuite da 635.000 a 936.000 e conseguente ricaduta positiva, nel complesso, sul territorio.

Chi era Mameli

Goffredo Mameli è uno dei genovesi più illustri della storia. Nato nel capoluogo ligure nel 1827, morto poi a Roma nel 1849, fece i suoi primi studi proprio presso l’antica università di Genova. Era arrivato a ottenere il baccellierato quando prevalse la passione politica. A partire dal 1847 fece parte della Società Entelema, a cui partecipavano molti giovani letterati. Con l’amico e sodale Bixio partecipò alle grandi dimostrazioni genovesi risorgimentali del 1847-48. Il poeta e patriota fece anche la conoscenza diretta di Giuseppe Mazzini, di cui era seguace, e successivamente divenne anche l’aiutante di Garibaldi, combattendo valorosamente sul campo a Palestrina e a Velletri. Fu ferito al Gianicolo e si spense poco dopo.

L’Inno

La composizione del celebre Inno ‘Fratelli d’Italia’ (conosciuto anche come ‘Inno di Mameli’ o ‘Canto degli Italiani’) avvenne nell’autunno del 1847: si tratta di sei strofe con un ritornello alternato ai versi, in tempo di 4/4 e in tonalità di Si bemolle maggiore. Pare sia stato uno dei canti più intonati durante la spedizione garibaldina dei Mille, nel 1860.