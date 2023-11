Grande Fratello, l’ex di Mirko e gli inquilini contro Angelica: “Gatta morta”. Strategia?

Greta Rossetti entrerà nella casa del Grande Fratello? Tutti i suoi commenti sui social network fanno pensare che un minimo di ambizione ce l'abbia, visto che ormai da giorni non fa altro che sparare a zero contro qualsiasi inquilina della Casa si avvicini al suo forse ex - la situazione fra loro è più contorta di un film di Paolo Sorrentino - e lo fa con delle stories su Instagram più pesanti di una qualsiasi puntata del Grande Fratello stesso.

Negli ultimi giorni il bersaglio preferito dell'ex tentatrice di Temptation Island - che sui social si distingue per pubblicità a prodotti vari, immagini con svariati filtri applicati e stories contro i personaggi del reality show - è Angelica Baraldi. Concorrente salita alla ribalta soltanto negli ultimi giorni perché offesa da Giampiero Mughini che tra una battuta e una perla di filosofia le ha dato della "zo...la". Insomma, tutte presenze di spessore all'interno del programma.

Angelica Baraldi si è recentemente avvicinata molto a Mirko Brunetti, il forse ex di Greta Rossetti, ballando anche insieme a lui davanti agli altri inquilini. Ed è subito scattata la story "Croccantini per le gatte morte ne abbiamo?" su Instagram. Peraltro Greta Rossetti non considera che se una gatta è morta non ha bisogno di croccantini, ma questa è una sottigliezza.

Il dato di fatto è che alla povera Greta l'avvicinamento di Angelica a Mirko non è andato giù, tanto che la stessa ex tentatrice ha dedicato diverse stories alla questione. Una in particolare però è interessante e ritrae Anita Olivieri, Massimiliano Varrese e Fiordaliso che criticano le scelte della loro coinquilina mentre la guardano ballare con Mirko Brunetti. "Si è messa il vestito leopardato apposta per ballare con lui" commenta Fioraliso. "Può mancare poco all'uscita, ci sta che magari una si lasci un po' andare" cerca di difenderla Anita Olivieri. "No no" ribatte Varrese. Che anche i coinquilini di Angelica nella casa del Grande Fratello condividano il parere di Greta Rossetti fuori?