Gran Tour Italia. È qui la festa?. I mille volti della birra

Grand Tour Italia, a Bologna, si prepara a celebrare l’autunno con la Festa della Birra, un Oktoberfest all’italiana, il primo grande evento gastronomico dalla sua apertura, che si terrà anche oggi e nel weekend prossimo dal 7 al 10 novembre. Protagoniste le birre artigianali italiane dalla Valle D’Aosta alla Sicilia e le tradizioni culinarie regionali, in un’atmosfera di festa e convivialità, il tutto corredato da musica dal vivo.

Presenti tutti gli stili di birra, di tutti i colori possibili. E per venire incontro ai gusti più svariati delle persone, sarà possibile degustare dalla birra pochissimo amara, alla birra alla frutta in modo da rendere piacevole il gusto anche a chi amante della birra non è. Per maggiori dettagli, informazioni sul Menù della Festa, e prenotazioni sul sito www.grandtouritalia.it/it/birra-in-festa