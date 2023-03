Giorgia dalla musica al film ‘Scordato’. Le cantanti stregate dal cinema

Giorgia al Festival di Sanremo 2023

Giorgia, dopo l'emozionante ritorno sul palco del Festival di Sanremo, a 51 anni è pronta per il suo esordio cinematografico. Dal 13 aprile sarà nelle sale insieme a Rocco Papaleo con il film "Scordato", diretto dallo showman e attore molisano. La cantante di "Parole dette male" si unisce così a Emma, Elodie e l'intramontabile Ornella Vanoni nel gruppo delle stelle della musica alle quali si sono aperte anche le porte del cinema.

Giorgia in "Scordato"

"Scordato" racconta la storia di Orlando, un accordatore di pianoforti ultra 60enne, interpretato dallo stesso Papaleo, che, oltre a non sentirsi in sintonia con la realtà che lo circonda, lamenta forti dolori alla schiena. Orlando convive con un suo alter ego più giovane (Simone Corbisiero), che vede solo lui, e ha un rapporto irrisolto con la madre e con la sorella terrorista, interpretata da Angela Furri. Solo Giorgia, nei panni di Olga, una fisioterapista sui generis, riuscirà a ri-accordare Orlando, attraverso un'indagine emotiva del suo passato. Il film è arrivato alla sezione competitiva "Italiafilmfest" del Bif&st – Bari International Film Festival. "Avevo fatto un provino per 'La Piovra' – ha raccontato Giorgia – e mi avevano chiesto poi di recitare Pieraccioni e Sergio Rubini, ma ho detto sempre di no. Con Papaleo è stato diverso perché lo conoscevo da quando ragazzina cantavo nei club romani".

Il rapporto con il cinema

Da "Giorgia" (1994) a "Blu" (2023), l'interprete di "E poi" ha regalato alla musica italiana trent'anni di successi e una voce inconfondibile. E il rapporto con il cinema? "Sono una grande consumatrice", ha detto in occasione del Bif&st. "Faccio parte del pubblico e amo guardare tanti generi diversi. Sono cresciuta con una madre che guardava la Magnani, Virna Lisi, Totò". Con il personaggio di Olga sente una particolare connessione. "Mi somiglia molto – ha aggiunto Giorgia – è una donna che, come me, vive con una certa libertà di pensiero e non si ferma mai davanti alle apparenze, neppure davanti a un banale mal di schiena".

Il precedente: Emma

Emma Marron e, a 38 anni e con un'abbondante decade di successi musicali alle spalle, a fare film ci è arrivata per la prima volta nel 2012, grazie alla partecipazione a "Benvenuti al Nord" di Luca Miniero. Poi di nuovo nel 2016 ne "La cena di Natale" di Marco Ponti, e nel 2020 con "Gli anni più belli" di Gabriele Muccino. Il talento attoriale è maturato in modo graduale fino al suo primo ruolo da protagonista, nel 2022, in "Il Ritorno" di Stefano Chiantini, dove interpreta una donna che dopo dieci anni di carcere vuole riappropriarsi della sua vita.

Elodie, dal cameo a "Ti mangio il cuore"

Nel trend delle cantanti italiane che si sono aperte anche una strada nel cinema è entrata di diritto anche Elodie. Nel 2017 la 32enne star di "Bagno a mezzanotte" fa un piccolo cameo, nei panni di se stessa, nel film di Federico Moccia "Non c'è campo": è lei a cantare "Semplice", brano incluso nella colonna sonora. Nel 2022, il regista Pippo Mezzapesa la vuole nelle vesti di Marilena Camporeale nella pellicola "Ti mangio il cuore", tratta dall'omonimo romanzo d'inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini. Interpretando la storia ispirata a Rosa Di Fiore, prima pentita della mafia garganica, Elodie si aggiudica il Ciak d'oro come rivelazione dell'anno e il premio speciale Women in Cinema Award alla Festa del Cinema di Roma.

L'esempio della Vanoni

Ottantotto anni, oltre 55 milioni di dischi venduti, unica cantante ad aver vinto due volte il Premio Tenco: Ornella Vanoni è tutto questo e anche di più. La carica artistica dell'interprete de "La musica è finita" è sbarcata sul grande schermo già negli Anni 60 con le prime piccole partecipazioni. Facendo un salto avanti nel tempo, nel 2015 Genovesi scrittura Vanoni per "Ma che bella sorpresa" e nel 2021 di nuovo per "7 donne e un mistero". Qui, Ornella recita al fianco di Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Micaela Ramazzotti e Luisa Ranieri. "Vuoi qualcosa da bere, nonna?", le chiedono in una scena, e lei risponde: "Sì, un negroni magari". Unica e senza filtri, anche nel cinema.