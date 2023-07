Giffoni Film Festival 2023, vince ‘Il più bel secolo della mia vita’ con Sergio Castellitto. Tutti i premi

Giffoni Valle Piana, 29 luglio – “Il più bel secolo della mia vita” con Sergio Castellitto diretto da Alessandro Bardani, distribuito in Italia da Lucky Red, vince la 53esima edizione del Giffoni Film Festival, nella sezione Generator +18. Nella sezione Elements +6, il Gryphon Award è stato assegnato al film A Cat's Life (Vita da gatto, Francia), diretto da Guillaume Maidatchevsky e verrà distribuito in Italia da Plaion Pictures.

Gli Elements +10 hanno scelto il lungometraggio Lioness (Olanda), regia di Raymond Grimbergen. I juror della sezione Generator +13 hanno votato il film The Fantastic Three diretto dal regista francese Michaël Dichter, mentre nella categoria Generator +16 i giurati hanno votato il lungometraggio Normal, diretto da Olivier Babinet (Francia/Belgio) che sarà distribuito in Italia da No.Mad Entertainment.

A vincere la categoria GEx Doc, dedicati ai documentari, è stato il film Mighty Afrin: in the Time of Floods (Francia, Grecia) diretto dal regista Angelos Rallis. Per quanto riguarda i contrometraggi il Gryphon Award per la sezione Elements +3 è stato assegnato al corto argentino The Merry-Go-Round diretto da Augusto Schillaci. La sezione Elements+6 ha premiato il corto irlandese The Ghastly Ghoul diretto dai registi Kealan ÒRourke e Maurizio Parimbelli.

I giurati degli Elements +10 hanno assegnato il premio al corto italiano Loop per la regia di Luigi Russo. E infine, nella sezione Parental Experience, ha trionfato il corto irlandese An Irish Goodbye diretto dai registi Tom Berkeley e Ross White.