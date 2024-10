Chi è Giacomo Gianniotti, co-protagonista in ‘Inganno’

Tra le ultime produzioni italiane condivise da Netflix c’è ‘Inganno’, disponibile da qualche giorno sulla piattaforma streaming. La serie tv, composta da 6 puntate, è balzata ai primi posti dei progetti più visti non solo in Italia ma in tutto il mondo. Insieme a Monica Guerritore, co-protagonista di “Inganno” è Giacomo Gianniotti, diventato celebre in tutto il mondo grazie alla sua partecipazione in “Grey’s Anatomy”.

Giacomo Gianniotti nella serie americana 'Grey's Anatomy' (Ansa Foto)

La carriera: da ‘Grey’s Anatomy’ a ‘Inganno’

Giacomo Keaton Gianniotti è nato il 19 giugno 1989 a Roma ed è un attore cinematografico e televisivo di origine italo-canadese. Ha studiato teatro all'Humber College e ha debuttato come attore nella serie tv italiana ‘Medicina Generale’ nel 2010. Furono due le stagioni trasmesse, per un totale di 39 episodi, prima su Rai 1 e poi su Rai 3.

In seguito, dopo aver fatto parte a Reign (2013) e a Murdoch Mysteries (2013-2014), per diversi anni è stato tra i protagonisti di Grey’s Anatomy. Dal 2015 al 2021, Gianniotti ha vestito i panni del dottor Andrew DeLuca nella serie drammatica medica. Il suo personaggio è apparso, per la prima volta, alla fine dell’undicesima stagione, come nuovo stagista chirurgico al Grey Sloan Memorial Hospital. Durante il suo periodo nello show, Andrew ha stretto legami personali con molti dei medici presenti. La storia che lo vedeva protagonista spesso era incentrata sulle sue lotte con le pressioni di una professione competitiva, sul trovare un equilibrio e un feeling con gli altri specializzandi, fino alla gestione delle relazioni personali con i suoi colleghi. Ha abbandonato la serie tv nella stagione 17. L’attore, parlando del suo personaggio, ha descritto Andrew come "un ragazzo molto onesto, genuino, appassionato, molto motivato a livello professionale”.

Nel 2022 e nel 2023 è stato scelto come protagonista delle due pellicole ‘Diabolik - Ginko all'attacco!’ e poi in ‘Diabolik - Chi sei?’, sostituendo il collega Luca Marinelli che aveva interpretato il personaggio dei fumetti, per il grande schermo, solo nel primo capitolo della saga. Le pellicole, però, non hanno ottenuto il consenso del pubblico e non hanno brillato negli incassi. Basti pensare che il terzo film, in un mese dalla distribuzione nei cinema, aveva raggiunto poco più di 680 mila euro di incasso. La critica, invece, ha dato recensioni diverse, dubbiosi sull’adattamento ma favorevoli in merito alle interpretazioni di Giacomo Gianniotti e Miriam Leone.

Nella miniserie ‘Inganno’, diretta da Pappi Corsicato, l’attore interpreta il personaggio di Elia Marini. Improvvisamente entra nella vita della sessantenne Gabriella (Monica Guerritore), proprietaria di un elegante hotel della Costiera Amalfitana, e ne rivoluzione l’esistenza. La donna, che si sente dimenticata dai figli e dall’ex marito, che l’ha tradita con la sua migliore amica, si riscopre ardere di sentimento e passione per il giovane misterioso. Di lui sa poco, ci sono molti lati oscuri che la mettono in guardia, mentre i figli sono convinti che l’uomo sia interessato solo al denaro della donna. Tra intrighi, colpi di scena e scene bollenti e sensuali di passione tra i due, verrà a galla la verità.