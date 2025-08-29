“Ghost Elephants“. Il docu-sogno di Werner Herzog

Werner Herzog, film di finzione a parte, non ci consegna mai semplici documentari. Racconta seguendo una propria visionarietà. Che si tratti di uomini, di natura selvaggia, di ghiacciai o di vulcani le sue immagini condensano un’affezione che è la sua cifra personale. Grazie alla quale riesce a condurre lo spettatore a mete impensate che nessun altro sarebbe in grado di raggiungere. Il suo ultimo film, presentato ieri in occasione del Leone d’Oro alla carriera, Ghost Elephants, è esemplare.

Come altrimenti riuscire a condurre lo spettatore a una meta inesistente e puramente fantasmatica come una specie di elefante gigante di cui si favoleggia, a partire da un esemplare abbattuto negli anni Cinquanta il cui scheletro è conservato nel Museo Smithsonian di Washington? Raggiungere questo genere di elefante, che vivrebbe secondo leggenda negli altipiani dell’Angola, è come inseguire la balena bianca di Moby Dick, ovvero rendere conto di un’ossessione capace di spingere l’uomo a confrontarsi con l’insondabile. Terreno ideale per un ennesimo viaggio verso l’ignoto in compagnia dei sogni, firmato dal regista tedesco.

Herzog segue il percorso del biologo Steve Boyes alla ricerca di uno sfuggente branco di elefanti fantasma insediato in una zona boscosa disabitata grande come l’intera Inghilterra e, si dice, più volte avvistati da gruppi di boscimani. Il viaggio è lungo e arduo. Herzog si sofferma nei villaggi, cattura delle sedute di trance che dovrebbero ispirare la ricerca, riesce a far parlare i cacciatori che si servono di frecce avvelenate, sanno accendere fuochi con semplici legnetti ma indossano t-shirt occidentali.

La carovana è composta di jeep e di moto. Con le prime ci si avvicina alla meta, si passa dalla Namibia all’Angola, ma poi i fiumi obbligano a lasciare le auto e a usare delle motociclette, più facilmente traghettabili. Ma ci saranno decine di chilometri a piedi, fino alla scoperta di tracce che testimoniano il passaggio di branchi di elefanti. Sono le impronte di zampe e residui di pelle attaccate agli alberi dove gli animali sono soliti strusciarsi per dare sollievo alle punture d’insetti. Si fanno calchi, si misura l’altezza dei rami.

In questa affannosa ricerca che accomuna bianchi e africani all’insegna dell’immaginazione e del sogno, si consuma una frenesia dell’ignoto che richiama le pagine più dense di Claude Levi- Strauss. Si pongono trappole fotografiche, si osserva in silenzio, si assaporano gli odori portati dal vento e alla fine si cattura con un semplice cellulare la sagoma di un elefante nascosto nel fogliame.

Sarà un semplice esemplare di elefante di una specie nota o l’attesa apparizione dell’elefante gigante? È questo il risultato delle ricerca o solo l’indizio di una presenza da rincorrere ulteriormente?

Ghost Elephants è il resoconto di un sogno. Fatto di niente; eppure, eccezionalmente denso di sensazioni e di emozioni. Intanto Herzog ha ribadito la sua metafisica del viaggio. Perfettamente aderente all’immagine di chi, come lui, ai viaggi più folli ha dedicato l’esistenza di autore cinematografico e che mezzo secolo fa andò a piedi, per puro pellegrinaggio, da Monaco a Parigi.