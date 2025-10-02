George Clooney dice addio alla corsa al successo: “Ora il tempo è per la famiglia". Pensa al ritiro?

A 64 anni, George Clooney sembra aver trovato la piena e completa serenità. In un’intervista nel corso del programma di intrattenimento ‘Extra’, l’attore ha dichiarato che il tempo della corsa sfrenata verso il successo è ormai alle spalle. Dopo una carriera stellare che lo ha reso uno dei volti più riconoscibili di Hollywood, Clooney ammette di sentirsi appagato e pronto a rallentare, privilegiando la vita privata e la famiglia. Ecco cosa ha detto.

George Clooney: “Ho già avuto la mia carriera”

Con la moglie Amal Alamuddin, avvocato di fama internazionale, l’attore condivide la quotidianità con i gemelli Ella e Alexander, oggi otto anni. “Posso ancora giocare con loro e correre insieme, anche se so che questa fase non durerà a lungo”, ha raccontato. Un approccio semplice, fatto di momenti domestici e di attenzioni ai piccoli, che oggi sembra valere più di qualsiasi set cinematografico.

George Clooney con la moglie Amal Alamuddin sul red carpet di Venezia

Il divo, che insieme alla compagna ha appena celebrato l’undicesimo anniversario di matrimonio, ha ricordato come abbiano festeggiato in maniera intima, con una cena speciale. Con il consueto humour ha poi scherzato sul futuro, immaginandosi a 75 anni a “masticare pane ammorbidito”. L’ex medico in prima linea rivendica la scelta di non farsi più guidare dalle ambizioni professionali: “Ho già avuto la mia carriera”, sottolinea, spiegando come oggi sia più importante vivere appieno ciò che si ha, piuttosto che inseguire traguardi sempre nuovi. Inoltre, ha confidato di guardare al tempo che passa senza ansie. “Non c’è una logica su chi riesce ad invecchiare e chi no. Per questo bisogna vivere come se non si avesse quella possibilità. Se un giorno ti accorgi di essere arrivato a una certa età, significa che hai vissuto intensamente”.

George Clooney e Amal Alamuddin (Ansa)

Clooney: una carriera piena di successi

La sua carriera parla però da sola: oltre 40 film interpretati, tra ruoli comici, drammatici e d’azione, e una lunga lista di riconoscimenti. Clooney ha vinto due premi Oscar: uno come miglior attore non protagonista per Syriana nel 2006 e l’altro come produttore per Argo nel 2013 oltre a quattro Golden Globe e un BAFTA. A questo si aggiungono numerose candidature che lo hanno consacrato tra i grandi del cinema contemporaneo.

Verso un ritiro dalle scene?

Parole che fanno emergere un Clooney più riflessivo e meno interessato alle luci della ribalta. Che sia un primo passo verso l’addio alle scene? No. L’attore sta semplicemente attraversando una fase nuova, che lo vede ancora protagonista, ma in un film dal titolo diverso: quello della sua vita quotidiana. Ma quando troverà il copione giusto, certamente lo rivedremo sul grande schermo. In fondo, i divi come lui non si ritirano mai.