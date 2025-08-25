Gal Gadot e Gerard Butler non saranno alla Mostra del Cinema di Venezia. Contro di loro appello dei colleghi proPal

È ufficiale: Gal Gadot e Gerard Butler non saranno presenti sul red carpet dell’82esima Mostra del Cinema di Venezia che partirà il 27 agosto. La decisione di non avere i due attori al Lido è legata alle posizioni pro-Israele che entrambi hanno assunto rispetto al conflitto a Gaza. Nei giorni scorsi molti artisti avevano promosso una protesta affinché si revocasse loro l’invito alla Mostra, ma sembra che la decisione di non averli in Italia fosse già stata presa.

Il mancato red carpet

Gal Gadot e Gerard Butler sono tra i protagonisti della pellicola ‘In the Hand of Dante’ di Julian Schnabel, film pieno di star e girato in Italia che ripercorre il cammino della Divina Commedia e che sarà presentato fuori concorso a Venezia il 3 settembre. Eppure la loro presenza al Lido è da subito stata messa in discussione.

Gadot, di origine israeliana, è infatti spesso intervenuta mostrandosi favorevole alle posizioni del suo Stato di provenienza nel conflitto a Gaza, mentre sembra che Butler abbia addirittura finanziato l’esercito israeliano per l’acquisto di armi. Le posizioni di entrambi avevano, dunque, creato parecchio malcontento attorno alla notizia della possibile presenza al Festival, tanto da spingere i colleghi ProPal alla pubblicazione di una lettera in cui si chiedeva la revoca dei loro inviti.

Il testo della lettera

“Apprezziamo ovviamente la presenza di film come ‘The Voice of Hind Rajab’ della regista Kaouther Ben Hania – si legge nella lettera sottoscritta da oltre 1500 artisti – ma allo stesso tempo ci chiediamo come si può rendere omaggio a figure come Gerard Butler e Gal Gadot, protagonisti di un film fuori concorso, che sostengono ideologicamente e materialmente la condotta politica e militare di Israele”. La firma che compare a margine dello scritto è quella del comitato Venice4Palestine.

Lo stesso comitato – firmandosi con la sigla V4P – aveva chiesto alla Biennale e alle sezioni parallele della Mostra attraverso un’altra lettera di “prendere una posizione netta con una condanna chiara del genocidio in corso a Gaza e della pulizia etnica in tutta la Palestina per mano del governo e dell’esercito israeliani”.

Una decisione già presa

Sembra, comunque, che la scelta di non avere i due attori apertamente schierati a favore dello Stato di Israele a Venezia fosse stata presa già prima delle richieste del comitato. Per la proiezione di ‘In the Hand of Dante’ era, infatti, sin da subito confermata la sola presenza di Schnabel, il regista 73enne. Ad oggi sappiamo che potrebbero sfilare insieme a lui sul red carpet anche Martin Scorsese, Jason Momoa, Oscar Isaac e Al Pacino. Di certo non Gal Gadot e Gerard Butler.