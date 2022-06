Frankenstein, nazisti e apocalisse: i nuovi progetti di Sky Germania

In un futuro non troppo lontano potremo goderci tre nuovi progetti realizzati dalla divisione tedesca di Sky: raccontano del mostro di Frankenstein, di nazisti che puntano alla Luna e di un mondo post apocalittico e crudele.



Partiamo con 'Frankenstein Untold', serie TV che intende portare su piccolo schermo "una rilettura radicale" del romanzo di Mary Shelley. L'idea è di partire da quanto raccontato nel libro per mettere in scena una vicenda ambientata nel 1816 e narrata attraverso il punto di vista di otto differenti personaggi. 'Frankenstein Untold' è stata creata dal regista Philipp Stolzl ('The Royal Game', 'North Face'), che la sta sviluppando insieme ai produttori di Neue Schonhauser Film ('Back on Track').



I nazisti che puntano alla Luna sono quelli che vennero reclutati dagli Stati Uniti, una volta terminata la seconda guerra mondiale, per lavorare al nascente progetto di esplorazione e conquista dello spazio. Un reclutamento che venne tenuto segreto, per ovvie ragioni, e che fu portato avanti in chiave anti sovietica. La serie TV si intitola 'Huntsville AL' ed è un dramma che intende essere il più fedele possibile ai fatti realmente accaduti. Il gruppo di lavoro di questo show è promettente: parliamo infatti del co-regista e co-creatore di 'Babylon Berlin' (Achim von Borries), del regista del 'Figlio di Hamas' (Nadav Schirman) e degli showrunner di 'Valley of Tears' (Ron Leshem e Amit Cohen).



Infine c'è la serie in sette episodi 'Helgoland 513: 2034'. Creata dal regista e sceneggiatore Robert Schwenkte ('RED', 'Snake Eyes: G.I. Joe - Le origini') racconta una vicenda ambientata in un futuro post apocalittico nel quale la remota isola di Helgoland, nel Mare del Nord, è diventato l'unico rifugio sicuro per l'umanità. Il governo è affidato a un regime totalitario che ha deciso che solo 513 persone possono vivere sull'isola. A ogni residente è assegnata una posizione sociale in base alla propria utilità. Le inevitabili tensioni interne rendono ancora più temibile a minaccia di forze esterne che, partendo dal continente europeo, intendono invadere e conquistare Helgoland.