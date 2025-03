FolleMente bene. Il film di Genovese nelle sale vola

Incassi folli per FolleMente, che ha superato i 14 milioni di euro al box office, sfiora i due milioni di spettatori ed è il film più visto, in assoluto, in Italia da inizio anno. Il film di Paolo Genovese, con un cast corale che va da Pilar Fogliati a Edoardo Leo, da Claudio Santamaria a Emanuela Fanelli, con Marco Giallini, Claudia Pandolfi, Rocco Papaleo, Maurizio Lastrico e altri, ha stravinto la sua scommessa.

Alla quarta settimana di programmazione, è ancora in 460 sale, e si avvia a raggiungere uno dei precedenti successi di Genovese, Immaturi, che totalizzò 15 milioni di euro. Non sono lontanissimi neanche i 17,3 milioni di euro di Perfetti sconosciuti, il film diventato cult movie e fenomeno mondiale, con oltre 20 remake in tutto il mondo. E FolleMente si avvia a raggiungere, forse a superare, il record di stagione per un film italiano, detenuto da Diamanti di Ferzan Ozpetek con i suoi 16 milioni di incasso.

Il pubblico ha amato il film, da subito. Dopo la promozione con tutto il cast a Sanremo, regista e attori hanno girato l’Italia con presentazioni al pubblico sempre affollatissime. Risate in sala, persino applausi.

Qual è il segreto di questo successo? Sono molti, probabilmente. Un cast molto ricco, dove ogni attore e ogni attrice si porta dietro la sua fan base. Ma anche un cast ben orchestrato da Genovese. Un’idea semplice, quella delle molte personalità che abitano dentro ognuno di noi. Una storia chiara, riconoscibile: un uomo e una donna al primo appuntamento, spaesati, insicuri, travolti da uno tsunami di pensieri. E infine, un invito a cogliere l’attimo, a spegnere il cervello. Qualcosa che tutti, in fondo, desideriamo. È stato scritto ovunque, il film è l’Inside Out italiano, e in fondo Genovese non lo nasconde troppo, e non se ne dispiace: anche se l’idea originaria è della sitcom Ma che ti passa per la testa?, e un primo embrione stava in uno spot Rai del 1999. Comunque sia, FolleMente viaggia forte, e trascina gli incassi nei cinema.

Anche se questo è stato un weekend difficile: con alcune sale chiuse nel napoletano per il terremoto, e altre chiuse in Emilia-Romagna e in Toscana per le alluvioni.

Come sono andati gli altri film? Se FolleMente nel weekend ha incassato un milione e 600mila euro, l’attesissimo Mickey 17 di Bong Joon-ho, vincitore dell’Oscar per Parasite, ha incassato 700mila euro. Terzo è un altro film italiano, La città proibita di Gabriele Mainetti: il kung fu romantico del regista romano ha raccolto 600mila euro nel primo weekend di programmazione. Meno degli 800mila incassati nel primo fine settimana da Lo chiamavano Jeeg Robot, il film che lo rivelò al pubblico.

L’effetto Oscar si è fatto sentire, ma non in modo travolgente, per Anora, il film che ha fatto saltare il banco a Hollywood con cinque statuette (in tutto due milioni di euro di incassi). Non travolgenti gli incassi per Il Nibbio, che affronta la tragica vicenda di Nicola Calipari, lo 007 italiano che salvò la vita della giornalista Giuliana Sgrena, e che raccoglie 700mila euro nel weekend. L’orto americano di Pupi Avati, alla seconda settimana di programmazione, totalizza 230mila euro.