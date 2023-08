Flavio Insinna torna in tv: dal 25 agosto conduce ‘Techeteche Show’

Da venerdì 25 agosto, in prima serata su Rai1, andranno in onda per tre settimane altrettante puntate speciali di ‘Techeteche Show’. La trasmissione è condotta da Flavio Insinna. In ogni puntata sarà proposto il ritratto di 3 personaggi molto famosi dello spettacolo italiano.

‘Techetechetè’

Il format è sempre quello che caratterizza il successo di ‘Techetechetè’, composto da video-frammenti ritrovati dopo meticolose ricerche dagli archivi della Rai e confezionati a regola d’arte in una narrazione che permette al pubblico di fare un viaggio nel passato, nella storia della televisione. Sono recuperati sketch, canzoni ed esibizioni artistiche presentati nuovamente all'interno di spazi dedicati, costruiti con l’idea di raccontare, attraverso il varietà televisivo, oltre sessant’anni di storia d’Italia, insieme a un pizzico di nostalgia dal sapore vintage, all’insegna di una bellezza e di un talento intramontabili.

Morandi, Baglioni e Fiorello

Questa volta, però, ci saranno vari elementi di novità. Nello specifico, nelle tre puntate di ‘Techeteche show’, in onda da fine agosto a metà settembre, saremo guidati nei luoghi del cuore e attraverso una selezione accurata di repertori rari e preziosi che riguardano, nell’ordine, Gianni Morandi, Claudio Baglioni e Fiorello. Le tre puntate in programma prossimamente di ‘Techeteche Show’ rappresentano il primo ciclo. Infatti altre due puntate monotematiche dovrebbero andare in onda in inverno.

Flavio Insinna

Dopo cinque stagioni a ‘L’Eredità’, la cui nuova edizione sarà condotta da Pino Insegno, Flavio Insinna si sta godendo una breve pausa estiva, in attesa di nuovi progetti. Il presentatore e attore è stato impegnato a giugno con la conduzione di ‘Musicultura’ a Macerata. Relativamente all’impegno con ‘Techeteche Show’, ha commentato Insinna: “Non farò il conduttore, mi piace più l'immagine della porta girevole, dell’attore narratore che dopo 7-8 minuti che vedi e ascolti quell'intervista, quel duetto, quell'unplugged che non ricordavi entra e dice: ecco, a quel concerto poi è successo questo e il racconto riparte dalle nostre meravigliose teche”.

Altro che social

Il conduttore ha spiegato che, durante la realizzazione delle puntate di ‘Techeteche Show’, ha avuto la possibilità di vedere cose che non si ricordava e che lo hanno lasciato piacevolmente stupito, sia sul fronte televisivo sia su quello legato alla recitazione, due versanti che Insinna padroneggia molto bene da tempo. Per esempio, il presentatore ha raccontato di essere rimasto colpito da alcune interpretazioni di Gianni Morandi e della sua ex moglie Laura Efrikian negli anni Sessanta e Settanta. “Si erano inventati già tutto, altro che i social e TikTok”, ha detto l’ex padrone di casa de ‘L’Eredità’.