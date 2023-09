Film su Disney Plus in uscita a settembre: le trame e la lista

Roma, 5 settembre 2023 – Ecco quali sono le novità cinematografiche in arrivo su Disney Plus a settembre 2023: per la gioia dei suoi abbonamenti, la piattaforma di streaming ha in serbo una chicca, l’ultimo (fortunato) live action incentrato sulle avventure di una delle principesse più amate di sempre. Qui i dettagli.

La Sirenetta - Dal 6 settembre

Il rifacimento “in carne ed ossa” del capolavoro di animazione del 1989 diretto da Rob Marshall. La protagonista assoluta è Ariel, una giovane sirena che sogna un giorno di poter uscire dal mare per mescolarsi con gli umani, dei quali è molto affascinata. La principessa incontrerà presto il bel Eric, innamorandosene perdutamente, inconsapevole però del pericolo che la attende: la perfida strega Ursula sta infatti tramando alle sue spalle per riuscire ad avere la meglio sul Re Tritone e per diventare così dominatrice dei mari. Ariel accetterà dunque uno scambio molto rischioso con la fattucchiera: la sua voce in cambio di due gambe da umana grazie alle quali potrà finalmente conoscere il suo amato. Come in tutte le favole Disney più emozionati il lieto fine sarà comunque assicurato. La pellicola vanta un cast d’eccezione: Ariel è interpretata da Halle Bailey, mentre al suo fianco nei panni del Re Tritone troviamo Javier Bardem, in quelli di Ursula Melissa McCarthy e in quelli del principe Eric Jonah Hauer-King. Il nostro Mahmood doppia il granchio Sebastian nella versione italiana della pellicola.

Nessuno ti salverà - Dal 22 settembre

La storia raccontata nel film è quella di Brynn Adams (interpreta da Kaitlyn Dever), una giovane donna molto talentuosa che è stata allontanata dalla sua comunità. Solitaria ma allo stesso tempo molto speranzosa, Brynn trova conforto tra le mura della casa dov’è cresciuta, finché una notte non viene svegliata da strani rumori causati da bizzarri esseri extraterrestri che faranno crollare le sue certezze costringendola ad affrontare il suo passato.