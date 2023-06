Film ispirati a storie vere: ecco quelli da vedere. Nella lista anche i titoli sui serial killer

Una grossa fetta delle avventure cinematografiche di alcuni dei personaggi più amati del grande schermo sono, in realtà, ispirate a storie realmente accadute. Molte pellicole, soprattutto quelle che hanno collezionato diversi Oscar, sono infatti state sviluppate proprio a partire da eventi realmente accaduti, spesso talmente incredibili da rasentare il surreale o il magico.

Ecco dunque una selezione di queste opere cinematografiche, pluripremiate e spesso con un cast davvero da urlo.

Schindler’s List

Quasi completamente in bianco e nero (tranne alcuni elementi profondamente simbolici) il capolavoro firmato Steven Spielberg racconta la storia di Oskar Schinlder, imprenditore tedesco che si rese protagonista dell’eroico salvataggio di oltre un migliaio di ebrei durante il periodo più terribile della Shoah, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Ai tempi, Schindler sfruttò il pretesto di utilizzare del personale ebreo necessario allo sforzo bellico nella sua fabbrica di utensili a Cracovia.

Il film, che ha vinto il premio Oscar come Miglior pellicola nel 1994, è stato inserito dall’American Film Institute nella lista dei 100 migliori film americani di tutti tempi.

Erin Brockovich - Forte come la verità

La pellicola con protagonista Julia Roberts (vincitrice dell’Oscar 2001 per la sua interpretazione) racconta la storia di una segretaria precaria di uno studio legale con 3 figli a carico che, quasi per caso, inizia ad appassionarsi al caso dell’avvelenamento delle falde acquifere della cittadina di Hinkley da parte della PG&E, un’azienda locale colpevole di aver inquinato le acque del posto con cromo esavalente, causando così diverse malattie e tumori ai residenti. La caparbietà della donna porterà ad una causa multimilionaria (unica nel suo genere) che avrebbe costretto la Pacific Gas & Electric a risarcire la popolazione di Hinkley per 333 milioni di dollari. La donna che ha ispirato la pellicola è oggi un’attivista ambientale impegnata in diversi progetti in tutto il mondo, oltre ad essere la presidente della società di consulenze Brockovich Research & Consulting.

Slumdog Millionaire

Il film premio Oscar firmato Danny Boyle narra la storia di Jamal, un giovane proveniente dai quartieri più poveri di Mumbai che per provare a cambiare la sua vita decide di partecipare alla versione indiana del quiz 'Chi vuol essere milionario?'. Ogni risposta corretta data dal ragazzo sarà strettamente legata ad uno dei tanti eventi che hanno caratterizzato il suo percorso di vita, non privo di ostacoli. La storia che ha ispirato il film è raccontata in un romanzo, 'Le dodici domande', a sua volta legato ad un reportage apparso su un giornale indiano riguardante il rapporto dei bambini delle baraccopoli con i telefoni cellulari e, in parallelo, alla vicenda di Charles Ingram, un concorrente di 'Who wants to be a millionaire' che riuscì a vincere l’agognato milione di sterline in palio truffando però il programma a cui aveva partecipato.

The Imitation Game

La straziante e allo stesso tempo affascinante storia del matematico britannico Alan Turing, interpretato per l’occasione da Benedict Cumberbatch. Ambientata negli anni della Seconda Guerra Mondiale, la pellicola ripercorre la creazione della macchina di crittografia Enigma, diventata fondamentale per riuscire a decriptare i messaggi in codice dei nazisti aiutando così in modo sostanziale gli inglesi a vincere la guerra. Nonostante gli fosse stato riconosciuto il merito dell’invenzione, Turing venne ben presto coinvolto in uno scandalo orchestrato ai suoi danni in quanto omosessuale: lo scienziato, che piuttosto di andare in carcere scelse la castrazione chimica, si sarebbe suicidato il 7 giugno del 1954.

Titanic

Il film probabilmente più celebre in assoluto di questa lista è il kolossal Titanic, firmato nel 1997 da James Cameron. La pellicola racconta la storia d’amore dello squattrinato Jack Dawson e della ricca Rose DeWitt Bukater a bordo della nave “maledetta”, il transatlantico “inaffondabile” che si sarebbe in realtà inabissato la notte fra il 14 e il 15 aprile del 1912 dopo essersi scontrato contro un iceberg nelle gelide acque al largo della costa del Canada. Nella tragedia raccontata dalla pellicola (che, ovviamente, ha romanzato gli eventi) persero la vita circa 1500 persone, molte delle quali in viaggio nelle cabina di terza classe.

Tonya

Il film con protagonista Margot Robbie racconta l’assurda vicenda della pattinatrice Tonya Harding, stella del pattinaggio negli anni ‘80 nota per il suo carattere particolarmente fumantino. La sportiva, celebre per essere riuscita a compiere il quasi impossibile doppio axel, venne accusata di aver fatto rompere un ginocchio all’acerrima rivale Nancy Kerrigan.

Marie Antoinette

Fra le ricostruzioni storiche più affascinanti ed iconiche vale la pena di ricordare la pellicola che Sofia Coppola, figlia di Francis Ford Coppola, ha fatto uscire nel 2006. Al centro c’è la giovinezza sfarzosa vissuta dalla reale di Francia alla corte di Versailles: l’austriaca, che inizialmente non fu accolta nel migliore dei modi dal Delfino di Francia e i suoi cortigiani, si sarebbe presto imposta come una delle sovrane più chiacchierate di sempre, sovente al centro di scandali a palazzo e feste sopra le righe.

I Cento Passi

Il film di Marco Tullio Giordana è lo straziante racconto della vita del compianto Peppino Impastato, giovane siciliano che negli anni ‘70 si è impegnato (anche grazie alla sua radio) per una lotta contro la mafia che gli sarebbe costata molto cara. I cento passi del titolo fanno riferimento alla distanza dalla casa dell’attivista a quella del boss locale, Gaetano Badalamenti, a Cinisi.

La pellicola è un importante documento storico anche per un secondo motivo: il giorno della morte di Impastato, il 9 maggio del 1976, fu trovato il cadavere dell’allora presidente del Consiglio Aldo Moro, un fatto di cronaca che oscurò quasi completamente la tragica scomparsa del giovanissimo speaker siciliano.

A beautiful mind

Le vicende raccontate nel film prendono ispirazione dalla storia vera di John Forbes Nash, il premio Nobel 1994 per l'economia, uno studioso che per tutta la vita sarebbe stato costretto a combattere con una grave forma di schizofrenia paranoide.

Il film vinse un totale di 4 premi Oscar 2002, fra cui quello per Miglior Film. Delusione invece per l’attore protagonista Russell Crowe, che perse la statuetta finita in quell’occasione nelle mani di Denzel Washington per Training Day.

Il caso Spotlight

La storia del film è strettamente legata alla lunga e complessa indagine portata avanti per mesi dal quotidiano Boston Globe riguardo alle responsabilità dell’allora vescovo Bernard Francis Law accusato di diversi casi di pedofilia in svariate parrocchie dove aveva operato. Grazie al caso Spotlight il giornale vinse il premio Pulitzer nel 2003.