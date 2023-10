Sky, tutti i film di ottobre da non perdere

È un mese molto ricco per le uscite dei film su Sky e su Now. Dopo un inizio importante con ‘Il sol dell’avvenire’, ultima fatica cinematografica di Nanni Moretti, si prosegue con titoli interessanti del cinema italiano e internazionale, da ‘Educazione fisica’ con Giovanna Mezzogiorno al cinema d’autore di Marco Bellocchio e Pupi Avati fino a nuovi capitoli di ‘Dungeons & Dragons’ e ‘Magic Mike’, senza dimenticare gli interessanti documentari naturalistici e biografici.

‘Il sol dell’avvenire’

Già disponibile dal 2 ottobre su Sky Cinema. Giovanni, interpretato da Nanni Moretti (che ha firmato la regia del film), è un regista che sta perdendo progressivamente il contatto con il mondo che lo circonda. Sta lavorando alla realizzazione di un film ambientato nel 1956, che narra la storia del segretario della sezione del Partito Comunista Italiano (PCI) del quartiere romano del Quarticciolo, alle prese con la decisione di come reagire all'invio dei carri armati sovietici a Budapest. La produttrice del film è sua moglie Paola (Margherita Buy) che sta pensando di lasciarlo, ma lui non ne sa nulla. Giovanni sta anche lavorando alla sceneggiatura di un altro film basato sul racconto ‘Il nuotatore’ di John Cheever. Allo stesso tempo, ha delle visioni e immagina di realizzare un film che racconti la storia di una coppia che si è sviluppata nell'arco di quarant'anni, con molte canzoni italiane a fare da colonna sonora.

‘Educazione fisica’

Dall’8 ottobre su Sky Cinema. Alcuni genitori sono convocati dalla preside di una scuola media di una piccola provincia italiana (Giovanna Mezzogiorno). Si riuniscono nella palestra dell’istituto. La ragione di questa convocazione è il coinvolgimento dei loro tre figli in un brutto episodio avvenuto nella scuola. Tuttavia, al momento della riunione, le dinamiche esatte dell'incidente non sono ancora chiare, e i genitori trovano difficile credere e, di conseguenza, accettare che i loro figli possano essere coinvolti, tentando di negare le evidenze.

‘Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri’

Dal 9 ottobre su Sky Cinema. Reebot della saga e quarto lungometraggio del franchise. Un affascinante criminale e un gruppo di stravaganti avventurieri riescono a compiere una delle rapine più audaci della storia, recuperando una preziosa reliquia perduta. Tuttavia, la situazione prende una brutta piega quando il gruppo si scontra con individui pericolosi e malintenzionati. Il cast del film include attori come Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith e Hugh Grant.

‘Amate sponde’

Dal 9 ottobre su Sky Nature. Il documentario diretto da Egidio Eronico offre una visione delle diverse caratteristiche geofisiche dell'Italia, dall'area alpina fino alla sua estrema punta meridionale. Questo paese è stato storicamente definito "il giardino d'Europa" a causa della sua ricchezza in termini di varietà di paesaggi. Il documentario si avvale esclusivamente di immagini e musica per raccontare questa storia.

‘La quattordicesima domenica del tempo ordinario’

Dall’11 ottobre su Sky Cinema. La regia è di Pupi Avati, con Massimo Lopez, Gabriele Lavia, Edwige Fenech. Samuele e Marzio sono due ragazzi di quindici anni che vivono nella Bologna degli anni '70. Mentre si trovano seduti al tavolino di un chiosco di gelati, prendono una decisione cruciale: saranno amici per tutta la vita. Insieme formano un duo musicale chiamato i Leggenda e si esibiscono nei teatri parrocchiali. Marzio poi si innamora di Sandra, la corteggia, si mette con lei e la sposa. I Legenda continuano a suonare e hanno i primi successi. Poi però per tutti e tre iniziano le difficoltà che metteranno a dura prova l’armonia dei loro rapporti…

‘Love to Love You: Donna Summer’

Dal 15 ottobre su Sky Documentaries. Il documentario, diretto dal regista premio Oscar Roger Ross Williams e da Brooklyn Sudano, figlia della cantante protagonista dell’opera, prende il suo nome dal brano che rese famosa l’artista negli anni '70. La canzone è nota per la sua lunghezza straordinaria di ben 17 minuti e per i suoi riferimenti erotici molto espliciti. Vietata in radio, ottenne un enorme successo nelle discoteche. E lanciò Donna Summer a livello internazionale.

‘Rapito’

Dal 16 ottobre su Sky Cinema. Il film, diretto da Marco Bellocchio, narra la storia di Edgardo Mortara, un bambino di origine ebraica interpretato da Enea Sala. Nel 1858, quando aveva soltanto sette anni, Edgardo fu sottratto alla sua famiglia dallo Stato Pontificio e portato via per essere cresciuto come cattolico. Questa drammatica separazione era dovuta al fatto che il bambino era stato segretamente battezzato quando aveva appena sei mesi, secondo le rigide leggi del papato che imponevano un'educazione cattolica a chiunque avesse ricevuto il sacramento del battesimo. Nel cast figurano Paolo Pierobon, Barbara Ronchi e Fausto Russo Alesi.

‘Dampyr’

Dal 21 ottobre su Sky Cinema. Il film fantasy, per la regia di Riccardo Chemello, si svolge durante la guerra dei Balcani nei primi anni Novanta e racconta la storia di Harlan Draka, interpretato da Wade Briggs. Harlan è un truffatore che si finge un dampyr, un essere ibrido composto da metà umano e metà vampiro. Utilizza questa finzione per guadagnarsi da vivere liberando villaggi da presunti spiriti maligni che non esistono, sfruttando la credulità degli abitanti del luogo, spesso superstiziosi.

‘Magic Mike – The Last Dance’

Dal 23 ottobre su Sky Cinema. A dirigere il terzo capitolo della saga c’è Steven Soderbergh. Mike, interpretato da Channing Tatum, torna sul palco dopo una lunga pausa. Durante il periodo di inattività, l'ex ballerino ha perso tutti i suoi soldi a causa di un investimento fallito e si è guadagnato da vivere lavorando come barista in vari locali della Florida. Tuttavia, ora sente la necessità di tornare alla redditizia professione che lo ha reso famoso come Magic Mike. Nel tentativo di partecipare all'ultimo spettacolo della sua carriera, Mike si reca a Londra insieme a una donna ricca e sofisticata di nome Maxandra Mendoza, interpretata da Salma Hayek, che gli offre un'irresistibile opportunità…

‘Bussano alla porta’

Dal 30 ottobre su Sky Cinema. La storia di questo film, tra horror e thriller, ruota attorno alla piccola Wen e ai suoi due padri, Eric e Andrew. I tre decidono di trascorrere alcuni giorni in una casa isolata nel mezzo dei boschi, completamente circondata dalla natura. Mentre la bambina sta giocando nella foresta, incontra un uomo massiccio di nome Leonard, che si comporta gentilmente e sembra interessato a parlare con lei. Poco dopo, altre tre persone si avvicinano. Ciascuna ha in mano oggetti e strumenti diversi… Che cosa vogliono?