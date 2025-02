I film in arrivo su Sky e Now a febbraio 2025

Azione e dramma sono alcuni degli ingredienti che caratterizzano le nuove offerte legate al cinema in arrivo su Sky e in streaming su Now nel mese di febbraio 2025. A seguire potete scoprire una guida con i titoli più interessanti che si uniscono al catalogo già disponibile, insieme alla relativa data di distribuzione delle pellicole.

The Bikeriders

Il film è un intenso racconto ambientato durante gli anni ’60 che racconta l’ascesa e la trasformazione dei Vandals, un club motociclistico originario del Midwest. Possiamo seguire la storia attraverso il personaggio di Kathy (interpretato da Jodie Comer), una donna determinata e coraggiosa, il cui legame tormentato con Benny viene svelato (Austin Butler), elemento chiave del gruppo e il loro rapporto con Johnny (Tom Hardy), l’affascinante leader del club. Tra riflessioni su rapporti umani e sul coinvolgimento in una serie di attività criminali, viene descritto il lato più autentico e complesso della ribellione. In arrivo il 3 febbraio su Sky Cinema.

Campo di battaglia

Diretto da Gianni Amelio, il film è interpretato da Alessandro Borghi, Gabriel Montesi e Federica Rosellini. Al centro della storia ci sono Stefano e Giulio, due amici d'infanzia che lavorano come ufficiali medici nello stesso ospedale militare, durante la Prima Guerra Mondiale. I due uomini si ritrovano divisi dall'amore per la stessa donna e hanno anche opposte visioni etiche. La pellicola è stata presentata in anteprima durante la Mostra del Cinema di Venezia. In arrivo il 7 febbraio 2025.

Horizon: An American Saga – Capitolo 1

Debutta il 10 febbraio 2025 il primo atto della saga western diretta e interpretata da Kevin Costner. Siamo negli anni tormentati della Guerra Civile - inclusi i decenni successivi – nel momento storico ed epico dell’espansione verso l’Ovest che ha ridefinito il destino degli Stati Uniti. La pellicola vuole essere un omaggio al fascino del Vecchio West, evidenziando apertamente le numerose contraddizioni che hanno plasmato la storia americana e con temi che, ancora oggi, possono essere rivisti nella società moderna e nella storia delle origini a stelle e strisce. In totale, Kevin Costner ha annunciato ben 4 capitoli totali pronti a comporre e formare questa “saga americana”.

Killers of the Flower Moon

Il film è tratto dal libro di David Grann ed è ambientato nell’Oklahoma degli anni ’20. Diretto da Martin Scorsese, la pellicola porta sullo schermo gli Osage, una tribù nativa americana, diventati incredibilmente ricchi grazie alla scoperta del petrolio nelle loro terre. Ma la loro prosperità dà il via ad una spirale di avidità e violenza. Iniziano una serie di omicidi sicuramente non casuali che spingono l’FBI a indagare. Il cast è composto da Leonardo DiCaprio e Robert De Niro e tra i temi affrontati spiccano l’ingiustizia, il razzismo e il potere del denaro che porta gli uomini ad azioni e comportamenti anche aberranti. Nominato a 10 premi Oscar nel 2024, 'Killers of the Flower Moon' sarà disponibile dal 23 febbraio 2025.

Furiosa: A Mad Max Saga

George Miller racconta l’origine dell’iconica Furiosa, interpretata da Anya Taylor-Joy. Si ritrova rapita dalla banda di Dementus (Chris Hemsworth) ed è coinvolta in un conflitto senza tregua tra gruppi nemici. La donna è costretta ad affrontare prove senza esclusione di colpi che la rendono una guerriera e leader. Tra resilienza e forza interiore come elementi chiave dell’interpretazione e dell’analisi della protagonista, Furiosa ha la missione di essere un prequel che arricchisce il mito evergreen di 'Mad Max'.