Film Sky a luglio: i migliori e come vederli

Estate caldissima per il cinema su Sky.

Il calendario dei film in arrivo su Sky Cinema a luglio 2023

Tra i titoli più attesi di questo mese c’è senza dubbio ‘Don’t worry darling’, il noir con protagonista l’ex One Direction Harry Styles e Florence Pugh, diretto da Olivia Wilde. Ma questo non è certo l’unico film imperdibile che arriverà questo mese su Sky. Ecco la lista completa con tutte le novità imminenti. - Giovedì 6 luglio: ‘Detective Knight - La notte del giudizio’ (ore 21:15), Sky Cinema Uno - Venerdì 7 luglio: ‘The Land of Dreams’ (ore 21:15), Sky Cinema Due - Domenica 9 luglio: ‘Ti presento i suoceri’ (Ore 21:15), Sky Cinema Uno - Lunedì 10 luglio: ‘Tramite amicizia’ (ore 21:15), première Sky Cinema Uno - Giovedì 13 luglio: ‘Detective knight - Giorni di fuoco’ (ore 21:15), Sky Cinema Uno - Domenica 16 luglio: ‘La signora Harris va a Parigi’ (ore 21.15), Sky Cinema Due - Lunedì 17 luglio: ‘The Plane’ (ore 21:15), première Sky Cinema Uno - Mercoledì 19 luglio: ‘Laggiù qualcuno mi ama’ (ore 21.15), Sky Cinema Due - Giovedì 20 luglio: ‘Detective knight - Fine dei giochi’ (ore 21.15), Sky Cinema Uno - Lunedì 24 luglio: ‘Don’t worry darling’ (ore 21:15), première Sky Cinema Uno - Mercoledì 26 luglio: ‘Morto per un dollaro’ (ore 21.15), Sky Cinema Due - Giovedì 27 luglio: ‘American Sicario’ (ore 21.15), Sky Cinema uno - Domenica 30 luglio ‘Watcher’ (ore 21.15), Sky Cinema uno - Lunedì 31 luglio ‘Romantiche’ (ore 21.15), première Sky Cinema Uno

L’omaggio al Giffoni Film Festival 2023

In occasione del Giffoni Film Festival 2023, in programma da giovedì 20 a sabato 29 luglio, Sky Cinema Family propone una selezione di film premiati e presentati nelle precedenti edizioni della kermesse. Tra i titoli più interessanti in arrivo segnaliamo ‘Il viaggio di Fanny’, ‘Tsatsiki e la guerra delle olive’, ‘Master - Una spia per amico’, ‘Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi’ o ancora ‘Fuchsia, una strega in miniatura’.

Il meglio dei western su Sky Cinema Collection

Buone notizie anche per gli appassionati del genere western, che da lunedì 24 a lunedì 31 luglio saranno trasportati su Sky Cinema Collection nei paesaggi desolati e affascinanti del genere più celebrato da Hollywood, con oltre 30 titoli in programmazione, tra cui la prima visione di ‘Morto per un dollaro’ del regista Walter Hill (in programma mercoledì 26 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Due e alle 21.45 su Sky Cinema Collection). Tra le pellicole imperdibili in arrivo ricordiamo anche ‘Django Unchained’ di Quentin Tarantino e ‘Corvo Rosso non avrai il mio scalpo’ di Sydney Pollack.

La saga di Mission Impossibile

In attesa che esca in tutte le sale ‘Mission Impossibile, Dead Reckoning (Parte 1’), Sky propone ai suoi abbonati da sabato 8 a domenica 16 luglio su Sky Cinema Collection tutti i precedenti 6 capitoli della serie con protagonista l’impavido 007 Ethan Hunt, che nel film in uscita il 12 luglio dovrà dimostrare di non essere una spia e dovrà riuscire a non farsi mettere i bastoni fra le ruote da chi sta cercando di incastrarlo.