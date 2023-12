Film in arrivo su Sky a dicembre 2023: trame e curiosità

Sky Italia sta preparando un dicembre con i fiocchi (è il caso di dirlo) per tutti i suoi iscritti: scopriamo insieme la lista completa di film che la piattaforma pay-per-view aggiungerà nei prossimi giorni.

Lo schiaccianoci e il flauto magico - Dal 2 dicembre

Film perfetto per la stagione natalizia da far vedere ai piccoli con la celebre tiktoker e youtuber Charlotte M in veste di doppiatrice. Ispirato al rinomato capolavoro di Alexandre Dumas e con le celebri composizioni di (nome inviato via mail) come colonna sonora, il film racconta la vicenda di Marie, una giovane appassionata di danza profondamente legata ai suoi giocattoli. Dopo la tragica e prematura scomparsa del padre, Marie esprime un desiderio, e, quasi per incanto, i suoi compagni giocattoli prendono vita: si scopre così che il suo schiaccianoci è in realtà l'amato principe George. Inizia un'entusiasmante avventura, interamente incentrata sulla figura femminile, ricca di sorprese, divertenti peripezie, amore e magia.

I peggiori giorni - Dal 4 dicembre

Siamo nel periodo subito prima di Natale: tre fratelli decidono, attraverso un sorteggio, chi dovrà offrire il proprio rene al padre malato. Il primo giorno di maggio, un imprenditore in rovina viene sequestrato da un ex collaboratore. Durante la tradizionale grigliata di Ferragosto, alcuni genitori di adolescenti si scontrano animatamente a causa di differenze di classe sociale. Nella notte di Halloween, un mago si rende conto di essere stato assunto suo malgrado dal suo rivale amoroso.

The lost king - Dal 6 dicembre

In una serata piovosa, Philippa Langley, una laboriosa madre single di due ragazzi preadolescenti, costantemente superata da colleghi più giovani e più sorridenti, accompagna uno dei suoi figli a una messa in scena a teatro del ‘Riccardo III’ di Shakespeare. Qualcosa nella recitazione dell’attore la turba. La donna ha infatti la sensazione che il personaggio di Riccardo stia parlando con lei. Proprio come la donna, anche lui è stato trattato ingiustamente dalla vita; Riccardo era infatti stato erroneamente considerato un usurpatore ed era stato accusato, senza alcuna prova concreta, di aver ucciso i propri nipoti. Come lei, è in qualche modo "smarrito", vittima di pregiudizi, in attesa di un riconoscimento che merita ma che nessuno sembra disposto a concedergli. Philippa avverte così l'obbligo di far giustizia a Riccardo.

Marcell the shell - Dal 7 dicembre

Marcel è una piccola conchiglia che conduce un'esistenza affascinante in compagnia della sua adorata nonna Connie. Quando un utente di Airbnb fa la loro scoperta e pubblica un loro video online, attirando milioni di ammiratori, per Marcell si riaccende la speranza di poter riabbracciare i membri della sua famiglia.

Papà Scatenato - 11 dicembre

L’italo-americano Sebastian Maniscalco è uno stimato dirigente presso un hotel Hilton a Chicago e condivide la sua vita con la fidanzata Ellie Collins, figlia degli influenti proprietari di una rinomata catena alberghiera. Durante la Festa dell'Indipendenza, Sebastian ed Ellie ricevono un invito a partecipare alle celebrazioni nella dimora dei Collins, dove hanno finalmente intenzione di annunciare il loro imminente matrimonio. Dopo aver informato il padre Salvo, recentemente rimasto vedovo e uomo vecchio stampo con radici siciliane, Sebastian lo convince ad unirsi al viaggio per conoscere i genitori di Ellie. Il confronto tra le due famiglie, per molti versi agli antipodi, sarà a dir poco esilarante e a tratti surreale.

Una notte violenta e silenziosa - Dal 14 dicembre

Un modo diverso di raccontare il periodo più magico dell’anno: scopriamo che Babbo Natale, dopo secoli di onorato servizio, si è stancato del suo ruolo. La consueta notte della vigilia, che si è ormai trasformata in una monotona routine, prende una svolta imprevista quando, giunto in una dimora per consegnare un regalo alla piccola Trudi, scopre che la bambina è stata presa in ostaggio da una banda di spietati criminali. A capo di questa banda c'è un individuo che ha scelto lo pseudonimo di Zio Scrooge e che manifesta chiaramente il suo astio profondo nei confronti del Natale. Trovatosi all’improvviso senza le sue fedeli renne dopo una colluttazione, Babbo Natale ripescherà dal passato la sua esperienza da rude vichingo per rimettere a posto le cose, una volta per tutte.

The Good House - Dal 17 dicembre

Trasposizione in salsa cinematografica del romanzo scritto da Ann Leary, che racconta la storia di Hildy Good, un'agente immobiliare di New York, afflitto da alcolismo. La vita di Hildy inizia a sgretolarsi quando stringe amicizia con Rebecca McCallister. Mentre Rebecca diventa l'oggetto delle chiacchiere della città, Hildy cerca di trovare un senso alla sua vita grama provando a riavvicinarsi a Frank Getchell, collega proveniente dal New England.

Retribution - Dal 18 dicembre

Durante un tragitto in auto con i suoi due bambini, un uomo riceve all’improvviso una chiamata da un aggressore anonimo che sostiene di aver piazzato un ordigno esplosivo sul mezzo. Bloccato all'interno del veicolo, si troverà costretto a seguire una serie di istruzioni intricate per non rischiare di saltare in aria.

Spoiler alert - Dal 20 dicembre

Michael Ausiello è un giornalista la cui vita viene completamente rivoluzionata quando il suo compagno, il fotografo Kit Cowan, scopre di essere malato di cancro. Michael decide così di documentare gli ultimi mesi di vita del fidanzato.

Shazam! Furia degli Dei - 22 dicembre

Billy Batson e i suoi compagni adottivi si troveranno a dover affrontare le temibili Figlie di Atlante: questo trio vendicativo è giunto sulla Terra alla ricerca della magia che è stata loro sottratta tempo addietro. Così, Billy (noto anche come Shazam) e la sua famiglia si metteranno al lavoro per impedire loro di utilizzare una pericolosa arma in grado di distruggere il mondo.

Armageddon Time - Il tempo dell’apocalisse

Con l’arrivo imminente della presidenza di Ronald Reagan e con la prospettiva concreta di un possibile apocalisse, il giovane Paul non ha altri pensieri che infastidire il professore in classe e stringere amicizia con Johnny, il ragazzo ribelle all'ultimo banco.

Tre di troppo - 25 dicembre

Marco e Giulia sono una coppia senza figli. Da un giorno all’altro, a causa di una maledizione, si ritrovano a dover gestire tre bambini, fronteggiando così situazioni e compiti che hanno sempre evitato.

Super Mario Bros : il film - 26 dicembre

Una straordinaria avventura dell’idraulico più celebre della storia dei videogame e del fratello Luigi, impegnati in un viaggio in una dimensione parallela per salvare la principessa Peaches dal perfido Bowser.

Cattiva coscienza - 27 dicembre

Filippo sta per sposarsi con Luisa, la sua storica compagna. Tuttavia, l’uomo è pervaso da un senso di angoscia e tristezza, perché si rende conto di essere intrappolato in una situazione opprimente, e la sprezzante tirannia del futuro suocero non fa che peggiorare le cose. Ben presto però il “ragazzo modello” conoscerà Valentina, perdendo la testa e facendo così saltare le tanto attese nozze.