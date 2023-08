I migliori film da vedere su Sky ad agosto

Ecco i migliori film di agosto da vedere su Sky.

‘La primavera della mia vita’

Esce il 6 agosto su sky cinema il film che segna il debutto sul grande schermo di Colapesce (Lorenzo Urciullo) e Dimartino (Antonio Di Martino) diretti da Zavvo Nicolosi. Il duo di ‘Musica leggerissima’ e ‘Splash’ è protagonista e autore del soggetto e della sceneggiatura della pellicola. La storia ruota attorno a due amici con un passato musicale in comune che si ritrovano dopo la rottura del loro sodalizio e un lungo silenzio. Partono per un viaggio all’insegna di sorprese e imprevisti.

‘What’s love?’

La commedia romantica sbarca il 7 agosto su Sky Cinema. Zoe, una documentarista inglese, decide di girare un lungometraggio sui matrimoni combinati quando un suo vicino di casa, un oncologo pakistano, le racconta di voler convolare a nozze secondo i riti e le tradizioni del suo Paese d’origine.

‘M3gan’

Dal 14 agosto su Sky Cinema. Cady è una bambina che, ad appena 8 anni, rimane orfana e viene affidata alla zia. Quest’ultima invita la nipote a interagire con M3gan, una bambola a grandezza naturale. A partire da quello che sembra essere un rapporto affettivo molto stretto prendono le mosse alcuni eventi inquietanti.

‘Il pataffio’

Il 17 agosto su Sky Cinema esce il film diretto da Francesco Lagi e tratto dall’omonimo libro di Luigi Malerba. In una lontana epoca medioevale, un manipolo di militari e cortigiani guidati dal Marconte Berlocchio e dalla sua fresca sposa Bernarda giunge in un feudo lontano dove la gente non è affatto disposta a farsi governare da nuovi padroni. Nel cast figurano Alessandro Gassmann, Valerio Mastandrea e Giorgio Tirabassi.

‘L’immensità’

Dal 21 agosto su Sky Cinema. La regia del film, presentato in concorso al Festival di Venezia 2022, è di Emanuele Crialese. Le interpreti principali sono Penélope Cruz e Luana Giuliani. La pellicola è ambientata negli anni Settanta, a Roma: il rapporto coniugale tra Felice e Clara si è esaurito, ma a tenerli uniti sono i figli, sui quali Clara proietta il suo desiderio di libertà e indipendenza.

‘Il ritorno di Casanova’

Dal 27 agosto su Sky Cinema esce il lungometraggio di Gabriele Salvatores con Toni Servillo e Fabrizio Bentivoglio. Il protagonista è Leo, un affermato e apprezzato regista alla fine della sua carriera, che non intende accettare il suo progressivo declino. Per la sua ultima opera, il cineasta ha scelto di raccontare il Casanova narrato nella novella di Arthur Schnitzler. Il personaggio si rivelerà molto più simile a Leo di quanto quest’ultimo voglia riconoscere in prima battuta.

‘Detective Marlowe’

In uscita il 28 agosto su Sky Cinema. Il celebre detective privato, nato dall’immaginazione dello scrittore Raymond Chandler, torna sul grande schermo con il volto di Liam Neeson. Il noir che lo vede protagonista, ambientato negli anni Trenta, è diretto da Neil Jordan (Premio Oscar per la sceneggiatura de ‘La moglie del soldato’, che ha anche diretto). Con Neeson recitano Diane Kruger e Jessica Lange.