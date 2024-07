Film e serie tv a tema rap e hip hop da non perdere

La musica è spesso un elemento chiave per un film. Ci sono colonne sonore che sono diventate veri e propri classici, con brani vendutissimi e simboli di una pellicola (come non ricordare “My heart will go on” per Titanic?). Ma, in altri casi, la musica diventa elemento portante di una storia e ci sono numerosi esempi, nella filmografia, di pellicole che hanno trattato il rap e l’hip hop al centro del racconto. A seguire vi riportiamo alcuni titoli di film e serie tv che non dovete perdere, se amanti di questo genere musicale.

Film e serie tv sul rap e hip hop

Il film più celebre è sicuramente “8 Mile”, uscito nel 2002, scritto da Scott Silver e diretto da Curtis Hanson. Eminem fa il suo debutto cinematografico, accanto a Mekhi Phifer, Brittany Murphy, Kim Basinger e Anthony Mackie. La pellicola contiene elementi autobiografici della vita di Eminem e racconta la storia del rapper di Detroit Jimmy Smith Jr. alias B-Rabbit e il suo tentativo di lanciare una carriera nell'hip hop, un genere musicale dominato dagli afroamericani. Il titolo deriva da 8 Mile Road, la strada tra la città nera di Detroit e le comunità suburbane bianche a nord in cui Eminem abitava. Nel 2009 è uscito “Notorius B.I.G”. Il film racconta la vita del famoso rapper The Notorious B.I.G., riportandola sul grande schermo, dagli esordi all’apice del successo, fino al mondo della misteriosa morte. Vengono anche riportati i rapporti d’amicizia con Puff Daddy e Tupac. “All Eyez on me” è un film drammatico biografico del 2017 diretto da Benny Boom. Il nome del film è il medesima dell'album del 1996 ed è incentrato sulla vita e la morte del rapper americano titolare Tupac Shakur. Il film è interpretato da Demetrius Shipp Jr. nel ruolo di Tupac. Purtroppo la critica non ha apprezzato il risultato e il film non ha brillato al box office, incassando 40 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di 50 milioni. Per quanto riguarda, invece, le serie tv, vi consigliamo “Atlanta”, incentrata su due cugini che cercano di farsi notare e avere successo nella scena rap di Atlanta per poter migliorare le loro vite e quelle delle loro famiglie. In Italia è presente nel catalogo di Disney+ ed è composta da 4 stagioni per un totale di 41 episodi. Su Now è disponibile “Empire”, una serie tv sull'hip hop americano ambientata a Philadelphia. Al centro del racconto, la storia della famiglia Lyon, proprietaria e fondatrice dell’etichetta discografica Empire Records. Protagonista è Lucius Lyon, un ex spacciatore, poi rapper e businessman che deve decidere a chi lasciare in eredità la sua casa discografica: alla moglie oppure ai figli? Tutto questo genererà una guerra interna, con numerosi, incredibili colpi di scena inaspettati. Numerose anche le guest star che hanno partecipato: Naomi Campbell, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Rita Ora e Jennifer Hudson. Su Netflix è disponibile “The Get Down”, serie tv creata da Baz Luhrmann e Stephen Adly Guirgis. Siamo nel 1977 nel South Bronx della città di New York. Tra rime, graffiti, balli, Ezekiel Figuero e Shaolin Fantastic tentano, attraverso musica e arte, di farsi un nome nel mondo dei dj della Grande Mela per avere successo e cambiare il mondo.