Lezioni di vita, i film e le serie tv da non perdere

Nel mondo reale ci si sente arricchiti emotivamente quando si ha la possibilità di entrare in contatto con persone, più esperte di noi, che ci affiancano in momenti difficili e ci trasmettono valori e insegnamenti: sono i cosiddetti maestri di vita, che a volte ci permettono di dare una svolta fondamentale alle nostre esistenze. La fiction, dal canto suo, si è spesso ispirata a questi rapporti speciali.

Film e serie tv

Anche nei film e nelle serie tv a tema i maestri di vita sono coloro che offrono prospettive che vanno al di là delle conoscenze superficiali, facendo in modo che chi hanno accolto sotto la loro ala protettrice comprenda le verità esistenziali più profonde. Spesso sono degli allenatori sportivi, dei mentori nello studio e nel lavoro o, ancora, delle vere e proprie guide spirituali a fornire un sostegno emotivo. I maestri di vita aiutano le persone a superare momenti bui e complicati, a gestire le proprie paure e insicurezze, e a trovare la forza interiore per andare avanti.

‘The Holdovers - Lezioni di vita’

Diretto da Alexander Payne, vincitore di due Golden Globe (Paul Giamatti come miglior attore in una commedia e Da'Vine Joy Randolph come miglior attrice non protagonista), il film è ambientato in un college inglese negli anni ’70 e segue la storia del burbero insegnante Hunham (Giamatti), che si ritrova, a malincuore, a fare da supervisore durante le vacanze di Natale all'unico studente rimasto nell’istituto, Angus (Dominic Sessa), dalla personalità difficile e ribelle.

‘The Specials - Fuori dal comune’

Bruno (Vincent Cassel) e Malik (Reda Kateb) sono due educatori che da circa vent'anni si dedicano con passione a bambini e adolescenti autistici, provenienti dai quartieri più difficili delle periferie parigine, attraverso le loro rispettive associazioni no-profit. La regia è di Olivier Nakache e Éric Toledano, che hanno diretto anche ‘Quasi amici’.

‘Matilda 6 mitica’

Alla scuola Crunchem Hall la signorina Honey (Embeth Davidtz), empatica e sensibile, è l'unica a riconoscere l'eccezionale intelligenza della piccola Matilda (Mara Wilson). La bambina, che ama molto la lettura, si ritrova in una posizione difficile, tra l’ostilità della terribile direttrice Trunchbull e la distrazione e noncuranza dei suoi genitori. Grazie a Miss Honey, però, Matilda scopre le sue straordinarie capacità.

‘La classe - Entre les murs’

François Marin (François Bégaudeau) è un giovane insegnante di francese che utilizza metodi non convenzionali per motivare i suoi studenti, appartenenti a contesti multietnici e periferici. Con lui i ragazzi imparano a sviluppare la fiducia in sé stessi e a seguire un percorso di crescita personale. Non tutti, però, apprezzano i suoi metodi: alcuni alunni lo criticano aspramente… Il film, ispirato a un libro scritto dallo stesso Marin, ha vinto la Palma d’Oro al Festival di Cannes nel 2008. Il regista, Laurent Cantet, un cineasta impegnato, è mancato ad aprile 2024.

‘L’attimo fuggente’

Il professore di letteratura John Keating, pieno di ideali e anticonvenzionale (un magistrale Robin Williams) viene assunto in un severo collegio maschile. Keating, con metodi ben lontani dai classici schemi didattici, cerca di insegnare ai suoi studenti l'amore per la poesia, l'arte e la libertà, sfidando le rigide norme dell'istituto e incoraggiando i ragazzi a cogliere ogni attimo della loro vita e a seguire le loro inclinazioni, senza tradire la propria identità e i propri desideri.

‘Billy Elliot’

L’insegnante di danza Sandra (Julie Walters) riconosce nel giovane Billy (Jamie Bell) un talento straordinario per la disciplina classica e cerca di superare le resistenze della famiglia del ragazzo per aiutarlo a ottenere un provino alla Royal Ballet School di Londra. A fare da sfondo alla storia è l’Inghilterra della prima metà degli anni ’80, segnata dalle difficoltà economiche delle classi meno agiate e dagli scioperi dei minatori.

‘The Big C’

Quattro stagioni, 40 episodi. Catherine Jamison, detta Cathy, ha saputo di avere un cancro. Da quel momento decide di vivere al massimo il tempo che le rimane, con coraggio e consapevolezza. Inizialmente Cathy preferisce tenere la notizia segreta e non la rivela nemmeno al marito, al fratello e al figlio. Però comincia a gettare la maschera sociale che fino a quel momento aveva indossato, comportandosi in modo più libero e senza filtri. In principio la donna sembra ritrovare speranza e ironia. Ma quando la malattia si aggrava e diventa pubblica, la situazione, per lei e per chi la circonda, cambia di nuovo.

‘Ted Lasso’

Tre stagioni, 34 episodi. Un allenatore di calcio americano, Ted Lasso, viene incaricato di guidare una squadra di calcio inglese nonostante non abbia esperienza in quel contesto. Tuttavia la sua positività e l’approccio orientato alla crescita personale finiscono per dare la giusta carica ai giocatori. E anche gli spettatori di questa serie.

‘Lezioni di chimica’

Una stagione, 8 puntate. Protagonista di questa serie è Elizabeth Zott. Anticonformista, determinata e sorprendente, è una brillante scienziata, madre single e una persona che rifiuta di adeguarsi agli standard comuni. Per alcune circostanze fortuite, Elizabeth si ritrova a condurre un popolare show di cucina in TV. Il programma diventa uno spazio per la Zott per parlare alle donne, incoraggiandole a uscire dagli schemi tradizionali e a esprimersi diversamente.