Netflix, come trovare i film del catalogo segreto

Intere serate passate a consultare il catalogo di Netflix senza mai decidere cosa guardare. E così poi si va a dormire insoddisfatti. A chi non è capitato di non riuscire a scegliere. Un po' per la vastità dell'offerta che la piattaforma di streaming propone agli utenti, un po' per il caos magmatico dei titoli proposti e un po' anche perché, diciamocelo, i film in elenco sono sempre gli stessi. D'altro canto, sono modellati sulle scelte già effettuate dall'utente stesso.

Come riuscire ad uscire dai canoni di ciò che gli algoritmi di Netflix hanno pensato per noi? A scoprirlo è stato un gruppo di appassionati di informatica e utenti della piattaforma di streaming americani. Il meccanismo è semplice: basta digitare il codice corrispondente al genere che si vuole scegliere nella barra delle ricerche di Netflix.

I codici dei film segreti di Netflix

Commedie d'azione 43040

Fantasy e Sci-Fi 1568

Thriller d'azione 43048

Animazione per adulti 11881

Avventura 7442

Film africani 3761

Alieni 3327

Avventure con animali 5507

Anime 2653, 9302, 452, 11146, 3063, 2729 e 6721,

Film arabi 107456

Film argentini 100310

Film d'azione asiatici 77232

Film australiani 5230

Film belgi 262

Film francesi 58807

Film brasiliani 100373

Film inglesi 10757

Film giapponesi 10398

Film dell'Est Europa 5254

Film tedeschi 58886

Film greci 61115

Film indiani 10463

Film irlandesi 58750

Film italiani 8221

Film canadesi 107519

Film olandesi 10606

Film coreani 5685

Film cinesi 3960

B-movies horror 8195

Film sul baseball 12339

Film sul basket 12762

Film sulla boxe 12443

Film sul football 12803

Documentari biograficiical Documentaries 3652

Drammi biografici 3179

Film Bollywood 5480

Film sportivi di auto e moto 49944

Classici di azione e avventura 46576

Commedie classiche 31694

Classici drammatici 29809

Musical 32392

Film romantici 31273

Classici fantascienza e fantasy 47147

Classici del thriller 46588

Classici di guerra 48744

Classici western 47465

Fumetti e supereroi 10118

Crime e avventura 9584

Documentari di crime 9875

Film crime 6889, 10499

Commedie cult 9434

Cult horror 10944

Commedie dark 869

Disney 67673 e 59433

Film sperimentali 11079

Film su fede e spiritualità 52804

Fantasy 9744

Noir 7687

Film Lgbtq+ 8243, 7120, 4720, 500

Gangster movies 31851

Documentari storici 5349

Commedie horror 89585

Film indipendenti 11804, 4195, 384 e 3269

Produzioni per ragazzi 52843 27346

Film latinoamericani 1402 e 1613

Film sulle arti marziali, boxe e wrestling 8985 e 6695

Produzioni militari 2125, 4006, 11 e 25804

Film mediorientali 5875

Miniserie 4814

Film sui mostri 947

Film ispirati a libri per ragazzi 10056

Musical 13335

Misteri 9994

Film neozelandesi 63782

Produzioni politiche 2700, 7018, 6616 e 10504

Thriller psicologici 5505

Reality show 9833

Documentari religiosi 10005

Concerti pop e rock 3278

Film romantici 5475, 1255, 502675, 7153, 3329 e 9916

Film russi 11567

Storie sataniste 6998

Film scandinavi 9292

Satira 4922

Fantascienza 6926, 3916, 1694 e 11014

Scienza e natura 2595 e 52780

Film sui serial killer 8646

Film sul calcio 12549

Film asiatici 9196

Film spagnoli

Social & Cultural Documentaries 3675

Sport e fitness 9327

Sport 5286, 180, 7243

Spy e azione 10702, 9147

Stand-Up Comedy 11559

Produzioni per teenager 3519,, 9299, 52147, 60951

Documentari di viaggi e avventure 1159

Film horror coi vampiri 75804

Western 7700

Film horror con gli zombie 75405