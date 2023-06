Gabriele Salvatores e Pierfrancesco Favino: quando esce il film ‘Napoli-New York’

A circa tre mesi di distanza dall’uscita della sua ultima pellicola ‘Il Segreto di Casanova’ con protagonista Toni Servillo, il regista premio Oscar Gabriele Salvatores si è già rimesso al lavoro su una nuova pellicola. Ad accompagnarlo in questa avventura è il talentuoso Pierfrancesco Favino, che nel suo prossimo film interpreterà un ruolo di primo piano. Ecco dunque tutto quello che sappiamo fino a questo momento su ‘Napoli-New York’, del quale sono da poco iniziate le riprese.

Le curiosità su Napoli-New York

Essendo la fase di produzione del film appena partita non sono molte le informazioni a riguardo in nostro possesso. Una delle poche certezze a riguardo, in ogni caso, è che la pellicola è tratta da un soggetto scritto da nientepopodimeno che Federico Fellini in persona e dello scrittore Tullio Pinelli, già al lavoro in passato su capolavori del calibro de ‘I Vitelloni’ e ‘La Dolce Vita’. Il film, distribuito da O1 Distribution, ha richiesto un totale di 12 settimane di riprese previste tra le città di Napoli Trieste, Rijeka e Roma (una parte del set si trova a Cinecittà). Al lavoro sulla fotografia del film ci si è messo Diego Indraccolo, mentre la scenografia è a cura di Rita Rabassini, il montaggio è di Julien Panzarasa, i costumi sono di Patrizia Chericoni, le musiche di Federico De Robertis e gli effetti visivi sono stati sviluppati sotto la supervisione di Anna Pennella e Julie Schubert. Ad occuparsi del casting degli attori, che alla fine ha incluso per l’appunto anche Favino, è stato Francesco Vedovati. La pellicola, inoltre, è stata prodotta da Isabella Cocuzza e da Arturo Paglia per Paco Cinematografica con Rai Cinema, con il contributo di FVG Film Commission - Promo TurismoFVG.

La trama

La vicenda è ambientata negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Ci troviamo in una Napoli completamente devastata dalle bombe, rasa al suolo, dove i cittadini si ritrovano costretti a ricostruire le loro vite da zero nonostante la povertà dilagante e la distruzione tutto intorno. Conosciamo così le storie commoventi dei due piccoli Celestina e Carmine, che cercano di cavarsela e di andare avanti con le poche risorse a loro disposizione. Ad un certo punto, per cercare un destino migliore, i due decidono di intraprendere una lunga avventura, imbarcandosi su una nave in direzione New York, dove da tempo vive la sorella che è a sua volta emigrata anni prima alla ricerca di fortuna. Una volta sbarcati, i due si ritroveranno da migranti in un’enorme e confusa metropoli che, non senza sforzi, impareranno molto presto ad amare e a chiamare casa.

Il ruolo di Pierfrancesco Favino

Dopo aver prestato il volto al poliziotto Franco Amore nella sua più recente pellicola ‘L’ultima notte di Amore’, Pierfrancesco Favino interpreta in questo nuovo film il ruolo di commissario di bordo della nave dove i due giovani protagonisti (interpretati da Dea Lanzaro e Antonio Guerra) si imbarcheranno. Nel cast della pellicola, in uscita nel 2024, vedremo inoltre Antonio Catania, Anna Ammirati, Anna Lucia Pierro, Omar Benson Miller e Tomas Arana.